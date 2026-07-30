El primer mosquito tigre de A Coruña apareció en el entorno de la calle Ciudad de Lugo

El mosquito tigre hallado en A Coruña Mosquito Alert

Este año la ciudad de A Coruña recibió por primera vez la visita de los temidos mosquitos tigre. Fue un solo ejemplar el detectado y de su localización fuentes oficiales tan solo explicaron que había sido visto en el centro. Sin embargo, la aplicación del Ministerio de Sanidad 'Mosquito Alert' permite saber el lugar concreto en el que se produjo el avistamiento: el entorno de la calle Ciudad de Lugo.

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En concreto, los datos que aporta esta aplicación, impulsada por el ministerio para compartir información y así reforzar la vigilancia de los mosquitos gracias a la colaboración ciudadana, muestran que el mosquito fue hallado el 7 de mayo a las 00.41 horas en el interior de un domicilio.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a animar a que los ciudadanos colaboren introduciendo en 'Mosquito Alert' los datos e imágenes de los insectos con los que se encuentren, ya que esto "contribuye a la detección temprana de especies invasoras, como el mosquito tigre, y al seguimiento de los riesgos para la salud pública". El departamento que dirige Mónica García también explica que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha alertado del aumento de casos chikungunya en España, asociados a la especie Aedes Albopictus (mosquito tigre).

A través de Mosquito Alert, cualquier persona puede enviar fotografías de mosquitos, comunicar posibles lugares de cría o notificar picaduras. Las observaciones son revisadas por especialistas y utilizadas por investigadores y administraciones públicas para complementar la vigilancia entomológica.

“Entender dónde avanzan los mosquitos, dónde persisten y cómo cambian sus patrones de actividad es esencial para anticipar escenarios futuros”, señala Lucía García San Miguel, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Desde su puesta en marcha en 2014, 'Mosquito Alert' ha contribuido a detectar mosquitos invasores en casi 500 municipios españoles y ha participado en el 32% de los primeros hallazgos registrados en España.