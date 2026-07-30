El peaje de la autovía entre A Coruña y Carballo, entre los más baratos de España

Autovía entre A Coruña y Carballo

Las autopistas AP-68 (entre Bilbao y Zaragoza), con un coste de 39,90 euros; la AP-9 (en su recorrido completo entre Ferrol y Tui) con 28,10 euros; y la AP-66 (entre León y la población asturiana de Campomanes), con 16,20 euros, son los trayectos más caros por carretera por España.

Un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) revela, un año más, que los conductores se enfrentan a un abismo de precios al utilizar las autopistas de peaje de España, ya que en función del territorio por el que circulen, la hora del viaje o el método de pago elegido pueden encontrar variaciones tarifarias de hasta un 750%.

En el caso de Galicia, las autopistas se caracterizan por tener los peajes más baratos por kilómetro en las autopistas autonómicas, si bien el eje principal (AP-9) tiene un coste absoluto de los más elevados de España.

De su lado, la AP-68, que cruza el País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón, es el trayecto total más caro del informe (39,90 euros), pero su concesión termina en noviembre de este año. Mientras, la AP-68 tiene un precio por kilómetro de 0,20 euros.

Entre los peajes más caros, el informe de AEA sitúa los Túneles de Artxanda, en Bilbao, con 0,51 euros/km, así como los Túneles del Cadíz y Vallvidrera, en Cataluña, con 0,49 euros/km y 0,31 euros/km, respectivamente.

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Por el contrario, entre los más baratos se sitúan los peajes de la AG-57 (Puxeiros-Baiona) en Pontevedra, con 0,06 euros/km; AG-55 (A Coruña-Carballo), con 0,07 euros/km y el de la AP-8 (Variante Sur metropolitana de Bilbao) con 0,10 euros/km, si bien el coste medio por kilómetro de todas las autopistas se sitúa este año en torno a los 0,17 euros.

Por otra parte, el informe de AEA destaca también que en más de la mitad de las autopistas los precios varían en función del horario, la estacionalidad y el medio de pago que se utilice, pudiéndose llegar a duplicar la tarifa.

Así, un automovilista que circule de madrugada (entre las 23.00 y las 07.00 horas) por la AP-71, en el tramo León-Astorga, pagará casi tres veces menos que en las dieciséis horas restantes del día.

Respecto a la temporada de utilización, en determinadas autopistas ocurre lo mismo que con el precio de los hoteles. Así, durante los meses de junio a septiembre y en Semana Santa --fechas de máxima intensidad circulatoria--, utilizar la AP-7 desde Alicante a Cartagena cuesta un 78,9% más que el resto del año. Lo mismo ocurre en la AP-7 desde Málaga a Estepona, en la que el recargo por temporada alta supera el 62,3%.

Respecto al sistema de pago que se utilice, los automovilistas que circulen por las autopistas rescatadas por el Estado y gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) -la AP-7 (Cartagena-Vera); la R-2 (Madrid-Guadalajara); la R-3 (Madrid-Arganda); la R-4 (Madrid-Toledo), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la M-12 (Aeropuerto de Barajas), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)- pueden ahorrar aproximadamente un 10% si pagan con dispositivos electrónicos (Vía T), o incluso pueden circular gratis si lo hacen en horario nocturno (de 00.00 a 06.00 horas).