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A Coruña

El buque de aprovisionamiento 'Etna', de la Marina Militare italiana, hará escala en el puerto de A Coruña

Europa Press
30/07/2026 16:52
Vista del muelle del Centenario
Vista del muelle del Centenario del pasado mes de enero
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El buque de la Armada Italiana 'Etna', un buque de aprovisionamiento en combate (AOR), al mando del capitán de navío Alessandro De Lucia, llegará a A Coruña el 1 de agosto y zarpará el 4 de agosto, período en el que permanecerá atracado en el muelle Centenario Oeste.

Esta escala se enmarca en el crucero de instrucción de los alumnos de segundo de la Escuela Naval Militar de Livorno.

Según informa la Armada, tras un intenso año académico, este despliegue ofrece a los futuros oficiales "una oportunidad extraordinaria para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos a bordo de un buque operativo".

Supone así una prueba decisiva para consolidar su formación profesional y familiarizarse plenamente con la vida en la mar, tras implicarse con el gobierno del buque, los sensores y las tareas tradicionales de marinería.

Crucero de instrucción

Durante la escala en A Coruña, primera etapa de la campaña educativa, se llevarán a cabo actos oficiales a los que asistirán autoridades civiles y militares e intercambios con la Armada Española.

El crucero de instrucción ha comenzado en Livorno el 18 de julio e incluye escalas en Marruecos, España, Francia, Irlanda, Reino Unido y Portugal.

A bordo se encuentra una tripulación de 172 militares y 132 alumnos de la Escuela Naval Militar. El regreso al puerto de Livorno, previsto para el 18 de septiembre, marcará el final del crucero de instrucción y la conclusión de una apasionante aventura para los alumnos de segundo curso.

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