El balance del primer año de zona tensionada en A Coruña: PSOE y BNG ven “positiva” la medida y el PP la califica de “fracaso absoluto”
Los partidos que impulsaron su implementación consideran que ha ayudado a reducir los costes
Los partidos políticos hacen hoy, cuando se cumple un año de la declaración de la ciudad como zona tensionada, balance de una medida, impulsada por el Ayuntamiento (y por tanto por el PSOE y el BNG, al entrar en vigor antes de la ‘ruptura’ del Bloque con el Gobierno local socialista), que sus promotores aprecian como “positiva”, aunque le pongan ciertos ‘peros’. Mientras que desde el PP tildan la decisión de “fracaso absoluto” y abogan por construir más vivienda.
Para el Ayuntamiento, “os datos permiten constatar unha primeira evolución favorable”. El Consistorio explica así que “A Coruña conseguiu conter e comezar a reducir os prezos do alugueiro respecto aos máximos alcanzados en 2025, confirmando que esta medida é unha ferramenta útil”. “Ao mesmo tempo, obsérvase unha menor rotación no mercado do alugueiro, unha tendencia que tamén se está a producir no conxunto de Galicia e que evidencia que o acceso á vivenda continúa sendo un reto estrutural”, matizan.
Pero no es suficiente. “Non se trata dunha solución illada nin dunha medida milagrosa, senón dunha ferramenta que debe formar parte dunha estratexia máis ampla, baseada na promoción de vivenda pública, a mobilización de solo, a regulación das vivendas de uso turístico e a colaboración leal entre todas as administracións para garantir o dereito á vivenda”, comentan.
Es un balance similar al que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado martes, cuando puso A Coruña como ejemplo de que la ley de vivienda está abaratando el precio del alquiler “sin afectar a la oferta”. El líder del Ejecutivo dijo que ejemplos como el de la urbe, uno de los más de 310 municipios de toda España con el mercado tensionado, ponen en valor la utilidad de la norma, que empieza a mostrar “resultados positivos”, si bien reconoció que “queda muchísimo por hacer”.
En parecidos términos se expresan desde el grupo municipal del BNG. “A nosa valoración é que é unha medida positiva –de feito o Goberno local impúlsaa a instancias nosas–, pero que precisa ser acompañada por outras, por exemplo pola posta a disposición da veciñanza dos 40 pisos de propiedade municipal pendentes de arranxo”, expresan desde el Bloque. Y “precisa tamén non ser boicotada pola Xunta, tal e como foi até agora. A Xunta é directamente responsábel de non ter establecido un réxime sancionador para perseguir a fraude”. “E lembremos que a Xunta ten competencias exclusivas en materia de vivenda e o que non é de recibo é que se limite a criticar outras administracións, a estatal ou a local. A Xunta, como ten proposto Ana Pontón, debería mercar vivenda baleira, medida rápida e ecolóxica, e tamén aquela vivenda protexida cando se pon no mercado”, denuncian.
Mucho más criticos se muestran desde el PP. Los populares aseguran que “la zona tensionada, una medida populista recogida en la desastrosa ley estatal de vivienda, es un fracaso absoluto”. “No solo no soluciona el problema sino que lo agrava porque no bajan los precios y disminuye la oferta drásticamente”, aluden: “Somos la ciudad de Galicia en la que más cae el número de viviendas para alquilar. Los propietarios prefieren no alquilar, vender, destinarlo a alquiler temporal o alquilar por separado vivienda, trastero y garaje, como destacan las agencias inmobiliarias y especialistas del sector”.
Para el PP, "los datos oficiales reflejan que desde su entrada en vigor ha disminuido en un 56% el número de viviendas en el mercado y una consultora especializada en tasación recoge que en el segundo trimestre del año el precio del alquiler en la ciudad ha aumentado a 11,37 €/m2, frente a 11,17 €/m2 hace un año". En su opinión, el problema de la vivienda en la ciudad se solucionaría mejor “construyendo más viviendas como la Xunta (5.000 entre Xuxán, Monte Mero y otras zonas), agilizando licencias municipales (no tardando meses o años) o convocando y ejecutando ayudas para rehabilitación e instalación de ascensores (lo que Inés Rey no hace desde 2024)”.