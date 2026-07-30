El bachateo de Prince Royce y Romeo Santos pone a bailar a más de 14.000 coruñeses

Un momento del concierto de Prince Royce y Romeo Santos en el puerto Quintana

Sucede con la música latina clásica, la que sale de instrumentos y está hecha para bailar entre dos, que se estila tan poco en grandes circuitos que donde va arrasa. Sucede con los clásicos del rock, y también con una clase magistral de dos puristas de la bachata que han unido sus fuerzas. Prince Royce y Romeo Santos, altérese el orden en función del gusto, lograron meter más de 14.000 personas en un muelle de Batería que no paró de danzar durante más de horas.

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De esas más de 14.000 habría que referirse a quienes llevaban horas, e incluso días, haciendo cola para encontrar su mejor ubicación. Porque lo de ver a los dos cantantes ya era cuestión de cuánto se hubieran rascado el bolsillo. Por primera vez en los festivales varios de la ubicación, o incluso en otros recitales del Coruña Sounds, hubo hasta tres franjas de cercanía: Front Stage, entradas medias y pista general. Y claro, los últimos en llegar tuvieron más espacio para bailar, pero también un seguimiento a golpe de pantalla.

Al igual que sucedió hace dos semanas con Alejandro Sanz, el comienzo del bolo se demoró exactamente 20 minutos. Puede que sea la cortesía para los serios problemas de acceso que hubo en este caso: las colas y los condicionantes del verificador de entradas exigieron en ocasiones la paciencia de más de uno.

‘Better late than never’ fue uno de los dos únicos temas en inglés (el otro sería el sempiterno ‘Stand by me’) y también el elegido para abrir el recital de los dos neoyorquinos. El escenario, cuyo fondo evocó tonos cálidos de una puesta de sol caribeña, dividió a la percusión en un segundo piso y al resto de una sobresaliente banda a ambos lados del escenario. En total, tres grupos de músicos y dos divos que se dividieron una gran pantalla cada uno para sí.

También perfectamente dividida estuvo la elección del setlist, con una parte de éxitos de Romeo Santos y Aventura, otra de Prince Royce y una tercera de su trabajo conjunto (‘Lokita por mí’ cerró el show definitivamente).

Se encargó Santos de saludar con un “¡Coruña!” que evidenció su buena capacidad vocal, mientras que posteriormente fue nombrando varios países latinos para que sus representantes entre el respetable gritasen: República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, El Salvador … Se llevaron la palma venezolanos y colombianos.

Mucha de la gente llevaban horas, e incluso días, haciendo cola Quintana

Después de un proceso de ajuste de sonido casi protocolario en los dos primeros temas llegó la más que esperable exhibición de una banda pletórica y de dos cantantes que sonaron limpios y afinados.

‘Eres mía’ se llevó la palma entre las más ovacionadas y cantadas. Nada más acabar llegó advertencia: “Es un placer estar con tanta gente bonita esta noche y que las próximas dos horas dejen esos asuntos en sus casas. Aquí se viene a bailar”.

Y también a cantar. Uno de los momentos más intensos y recordados de la noche llegó cuando salió al escenario a cantar un joven dominicano afincado en la ciudad, y que sorprendió a los presentes por su destreza. Recordaron ambos que esos momentos de improvisación hacen sus conciertos diferentes. Y vaya si lo fue.