¿Cuánto ganan los bares de María Pita durante las fiestas de A Coruña?

Terrazas de María Pita durante un concierto Quintana

El mes de agosto es para los hosteleros de María Pita el más importante del año, aunque la excepcionalidad del Mundial puede matizar esos números en 2026. No obstante, lo que es seguro es que se trata de un verano para recordar, en el que llegan de manera consecutiva un mes de llenos constantes por el fútbol, casi una semana de Feira das Marabillas y ahora una quincena mágica de conciertos y eventos en la plaza. Tradicionalmente ha sido agosto un generador de empleo y de riqueza, algo que ya entra en lo previsto y la estrategia de contratación.

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Javier Pastoriza, propietario de El Tequeño, define así el peso del mes de agosto en la recaudación total. "Las fiestas de María Pita representan un porcentaje de facturación muy alta. El 50 por ciento es entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, así que podemos hablar de un 30 por ciento en el anual", dice. Sin embargo, en lo que a refuerzo de personal se refiere, prefiere seguir contando con los trabajadores de todo el año. "Somos partidarios de tener una plantilla amplia todo el año. Si contratas extras, tradicionalmente, no te rinden", explica.

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En la misma acera que El Tequeño se sitúa Marty, que debutará en estas fiestas y para el que la Copa del Mundo ha marcado el récord histórico de facturación desde su apertura, hace 10 meses. De hecho, se toma los partidos de España como un ensayo para lo que puede encontrarse de aquí en adelante.

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Por su parte, The Breen's Tavern también marcó hace un mes el balance de su historia para 30 días, algo que no espera repetir con el sonido de la música y el ambiente de las fiestas. "Es muy difícil mejorar el Mundial, aunque el próximo martes puede que se acerque. Durante los conciertos, tenemos pensado tener tres o cuatro trabajadores más de lo habitual", comenta el propietario, Pablo Breen. Además, mide así la aportación de las fiestas municipales: "Esos 15 días son como un mes entero, así que pueden representar un 8% de la contabilidad anual".

Finalmente, hay que tener en cuenta que, durante todo el mes, el Ayuntamiento ha concedido la ya tradicional extensión de horario, que permitirá a los locales llegar hasta las 04.00 horas en algunos casos.