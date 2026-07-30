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A Coruña

Citic, Inditex y Estrella Galicia se unen para transformar residuos de la industria de la cerveza en materiales textiles

Se trata de un proyecto que busca soluciones innovadoras en economía circular y sostenibilidad aplicadas al sector textil

Efe
30/07/2026 14:09
Representantes del Citic y de Inditex que están vinculados a la transformación de materiales de la industria cervecera en textiles
Representantes del Citic y de Inditex que están vinculados a la transformación de materiales de la industria cervecera en textiles
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El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic) de la Universidad de A Coruña forma parte de un nuevo proyecto internacional de investigación financiado por Inditex para transformar residuos de la industria cervecera en materiales textiles sostenibles.

Inditex lo financia a través del MIT-Spain Inditex Circularity Seed Fund, un programa promovido por la compañía en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en el marco de MIT Global Seed Funds (MISTI).

Desde 2017, esta iniciativa impulsa proyectos conjuntos de investigación entre el MIT y universidades e instituciones de investigación españolas para acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras en economía circular y sostenibilidad aplicadas al sector textil.

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El proyecto, según ha informado este jueves la UDC, explorará nuevas vías para valorizar los residuos generados por la industria cervecera mediante el desarrollo de materiales textiles sostenibles a partir de hojas y tallos de lúpulo, contribuyendo así a avanzar en los principios de la economía circular y la descarbonización del sector textil.

19 enero 2024 página 14Amparo Alonso, en el centro, cuando fue nombrada parte de la Real Orden de Caballeros de María Pitael palacio municipal.

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Cada año, el cultivo y procesamiento del lúpulo para la elaboración de cerveza genera una importante cantidad de restos vegetales que, en su mayoría, carecen de aprovechamiento, así que el objetivo del proyecto es determinar si estos subproductos pueden convertirse en materias primas de alto valor añadido para la fabricación de fibras textiles o tintes naturales.

El equipo investigador identificará los compuestos con potencial para aplicaciones textiles, desarrollará prototipos experimentales y evaluará su comportamiento y su impacto ambiental frente a materiales convencionales, con el fin de analizar su viabilidad técnica e industrial.

Cosecha de Galicia, empresa perteneciente a la Corporación Hijos de Rivera, facilitará el acceso a la materia prima y colaborará en la validación de los desarrollos.

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