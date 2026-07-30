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A Coruña

Así sabe el nuevo restaurante venezolano de A Coruña

Chemex inauguró por todo lo alto con una jornada de puertas abiertas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
30/07/2026 20:44
Cachapas, arepas y empanadas en Chemex
Cachapas, arepas y empanadas en Chemex
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El restaurante venezolano definitivo es ya una realidad. Y no es que la propiedad de Chemex, como así se llama la nueva propuesta caribeña, haya elegido un lugar sencillo para su primera aventura. El resto es mayúsculo: en pleno epicentro de la exigencia herculina, en el entorno de la plaza de San Pablo, rodeado de cafeterías y pubs en los que manda la tradición y el cliente de toda la vida. Para empezar a conquistar al que esperan que sean los nuevos habituales, la propiedad de Chemex, con Beba Gruber y Jean Santos, hizo una jornada degustación de puertas abiertas y regaló 30 arepas reina papiada (aguacate, pollo mechado y mayonesa).

La propiedad de Chemex realiza la reforma de cara a este jueves

La plaza de San Pablo de A Coruña da la bienvenida al restaurante venezolano definitivo

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Todos los asistentes pudieran probar un menú en el que se incluían casi todos los clásicos de la carta: empanadas, tostones, arepas y cachapas. Son estas últimas las reinas de los pedidos, al menos en su otro establecimiento, el de O Burgo. Y así se lo hacían saber a los que estaban menos familiarizados con la comida venezolana, que buscaban una explicación.

La ruta a Venezuela de Santa Claus tiene su punto de partida en A Coruña

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Tal y como adelantó El Ideal Gallego, Chemex se ubica en el número 8 de la calle Sinfónica de Galicia, donde antiguamente se asentaba New O'Toll. Se trata de un pequeño espacio en el que, además de la propiedad, habrá varios familiares echando una mano en los días más exigentes. La carta es extensa y ofrece hasta una veintena de arepas diferentes. La época más difícil promete ser Navidad, cuando se hagan encargos de hallacas y pan de jamón, bajo estricta reserva previa.

Chemex ha estado en O Burgo durante los últimos 7 años, en los que se ganó el corazón de los cullerdenses. De hecho, según calcula la propiedad, aproximadamente un millar de cachapas son despachadas cada mes.

El establecimiento original seguirá funcionando, aunque ahora los esfuerzos serán llevar el auténtico sabor de Venezuela al centro de A Coruña.

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