A Coruña
Adolfo Suárez, justo antes de presidir el Consejo de la Amnistía de 1976: "Viví en María Pita y soy del Deportivo de La Coruña"
El periodista de El Ideal Gallego Ezequiel Pérez Montes pudo 'robarle' al presidente Adolfo Suárez una pequeña entrevista
El periodista de El Ideal Gallego Ezequiel Pérez Montes pudo 'robarle' al presidente Adolfo Suárez una pequeña entrevista antes de que se dirigiese a María Pita para el Consejo de Ministros que aprobó la amnistía.
Además de hablar de política -"tengo la seguridad de que el Gobierno va a afrontar todos los problemas con seriedad y rigor"- Suárez señaló su vinculación con la ciudad de A Coruña.
"Evidentemente, se sabe que soy del Coruña. Vamos, del Deportivo de La Coruña", aseguró de manera informal, para confirmar que había vivido en la plaza de María Pita.