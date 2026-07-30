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A Coruña

Adolfo Suárez, justo antes de presidir el Consejo de la Amnistía de 1976: "Viví en María Pita y soy del Deportivo de La Coruña"

El periodista de El Ideal Gallego Ezequiel Pérez Montes pudo 'robarle' al presidente Adolfo Suárez una pequeña entrevista

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/07/2026 04:45
Página de El Ideal Gallego del 31 de julio de 1976 en la que se puede leer parte de la entrevista a Adolfo Suárez antes de que este se dirigiese al Consejo de Ministros de la amnistía
Página de El Ideal Gallego del 31 de julio de 1976 en la que se puede leer parte de la entrevista a Adolfo Suárez antes de que este se dirigiese al Consejo de Ministros de la amnistía
Archivo El Ideal Gallego
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El periodista de El Ideal Gallego Ezequiel Pérez Montes pudo 'robarle' al presidente Adolfo Suárez una pequeña entrevista antes de que se dirigiese a María Pita para el Consejo de Ministros que aprobó la amnistía. 

El rey preside, junto a Adolfo Suárez (a su izquierda) la reunión de los ministros en A Coruña el 30 de julio de 1976

A Coruña y el Consejo de la Amnistía que inició hace 50 años el cambio de rumbo de la dictadura a la democracia

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Además de hablar de política -"tengo la seguridad de que el Gobierno va a afrontar todos los problemas con seriedad y rigor"- Suárez señaló su vinculación con la ciudad de A Coruña. 

"Evidentemente, se sabe que soy del Coruña. Vamos, del Deportivo de La Coruña", aseguró de manera informal, para confirmar que había vivido en la plaza de María Pita.

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Página de El Ideal Gallego del 31 de julio de 1976 en la que se puede leer parte de la entrevista a Adolfo Suárez antes de que este se dirigiese al Consejo de Ministros de la amnistía

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