A Coruña y el Consejo de la Amnistía que inició hace 50 años el cambio de rumbo de la dictadura a la democracia

El rey preside, junto a Adolfo Suárez (a su izquierda) la reunión de los ministros en A Coruña el 30 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

"Juan Carlos, Sofía, queremos amnistía". Así lo pidió una repleta plaza de María Pita y así se cumplió al día siguiente. La ciudad de A Coruña quedó situada en la historia de la democracia como el lugar en el que se empezó a trazar el cambio de la dictadura de Franco a la democracia. Fue gracias al que se dio en llamar "Consejo de la Amnistía".

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Así lo había bautizado ya el día anterior, desde el balcón de María Pita en el que habían recibido a los reyes Juan Carlos y Sofía por primera vez el 29 de julio de 1976, el alcalde herculino, José Manuel Liaño Flores. Fue el 30 de julio cuando un joven Adolfo Suárez, llegado un mes antes a la Presidencia del Gobierno, llevó hasta el Salón Dorado del Palacio Municipal de María Pita el Consejo de Ministros que aprobaría la amnistía total para los acusados de delitos políticos o de opinión.

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Salón Dorado de María Pita, que acogió el 30 de julio de 1976 el conocido como 'Consejo de la Amnistía' Javier Alborés

"Eliminadas todas las secuelas de la Guerra Civil", apuntaba El Ideal Gallego al día siguiente en su portada, en la que explicaba que se podrían beneficiar de esta medida de gracia refrendada por el rey Juan Carlos hasta 400 presos políticos y que los exiliados podrían regresar a España. "El Consejo de Ministros celebrado en el Ayuntamiento de La Coruña pasará a la historia como el de la amnistía. El rey don Juan Carlos I presidió la reunión del gabinete, a la que no faltó ningún miembro del mismo, celebrada en el Salón Dorado del Palacio Municipal", explicaba el diario en su imagen de portada. Quedó también reflejado este histórico acontecimiento en una placa instalada en la misma estancia en la que día a día se suceden en la actualidad reuniones municipales y que en aquel 30 de julio de 1976 puso una de esas piedras indispensables para la construcción de la nueva etapa democrática.

La placa que recuerda en el Salón Dorado de María Pita que allí se celebró el histórico Consejo de Ministros que aprobó la amnistía en 1976 Patricia G. Fraga

El texto de la placa, que recuerda la aprobación de la amnistía de los delitos políticos y de opinión Patricia G. Fraga

Las crónicas apuntan también que muchos de los periodistas presentes aplaudieron las palabras del ministro de Justicia, Landelino Lavilla, quien hizo referencia a la culminación de las secuelas de la guerra. "El ministro de Información y Turismo -Andrés Reguera Guajardo- dijo también que la mayor parte de los hombres que forman el Gobierno actual no han intervenido en la guerra civil y que deseaba que esas palabras fueran desterradas para siempre y no condicionaran, en absoluto, el futuro de España", se podía leer en El Ideal Gallego. En su editorial, el periódico concluía que esta histórica medida "justifica la satisfacción". "No nos parece que sea posible una medida más amplia y generosa, y confiamos en que la buena voluntad del Gobierno se vea adecuadamente correspondida", explicaba en su edición del 31 de julio.