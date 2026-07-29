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A Coruña

Una alineación mitológica para el Coliseum: Abraham Cupeiro actuará con la OSG en enero de 2027

Dispondrán el espectáculo 'Mythos'

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/07/2026 10:16
Abraham Cupeiro, en una imagen promocional
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A pesar de estar todavía pensando en la playa y en las Fiestas de María Pita, el calendario musical del Coliseum para 2027 sigue tomando forma. La última incorporación es un concierto bastante especial, en el que unirán fuerzas el músico sarriano Abraham Cupeiro y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG).

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Será en enero de 2027, concretamente el día 29, cuando dispongan el espectáculo 'Mythos', con el que Cupeiro busca hace viajar al público por la historia de la música, en concreto por el mundo celta y las mitologías persa, griega, india o romana. Sonará, como es habitual en este tipo de actuaciones del multiinstrumentalista gallego, su característico karnyx, una suerte de trompeta con más de 2.000 años de antigüedad.

"Levo traballando neste concerto case dous anos con moita ilusión", asegura el propio Cupeiro en sus redes sociales, donde explica que las entradas para esta actuación saldrán a la venta este jueves 30 de julio y que la información se puede consultar en la página web de 'Mythos'.

Hace unas semanas, en una conversación con El Ideal Gallego, el gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, hablaba de la posibilidad de llevar a cabo este concierto especial con Abraham Cupeiro. "Vamos a hacer su ‘Mythos’, que es una de las obras importantes de Abraham, que se grabó en Londres y que vamos a hacer aquí en directo, pues ante, no sé, 7.000 y tantas personas", aseguraba Cuéllar con una sonrisa.

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Es un paso más de las colaboraciones que la OSG quiere llevar a cabo con artistas de otros ámbitos más allá de la música clásica, entrando poco a poco en el campo del pop, donde esperan algún día colaborar con grandes nombres de esa escena, como adelantó hace un año Cuéllar. "Es algo que esperamos que inicie y que se quede, ¿no? que vaya cada vez aumentando", afirmaba recientemente.

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