Un año de la zona tensionada en A Coruña: se congelan los precios pero cae la oferta

Vista aérea de la ciudad Archivo El Ideal Gallego

A solo un día de que se cumpla un año de la entrada en vigor de la zona de mercado residencial tensionado en A Coruña, es probable que muchos de los habitantes de la ciudad se cuestionen qué efectos ha tenido la medida sobre uno de los aspectos que más les preocupa en el día a día. El veredicto de Idealista, que ha publicado un informe detallado sobre el impactos de estos primeros 365 días de la normativa, es claro: los precios aún suben (si bien cabe recordar que lo han hecho de forma más moderada que en otras urbes del Estado), la oferta de vivienda permanente ha caído un 36%, los pisos de temporada se han duplicado y la competencia entre familias por cada vivienda ha crecido un 85%.

La plataforma hace una radiografía en que, según sus datos del índice de precios de alquiler, el metro cuadrado en A Coruña pasó de 10,9 euros por metros por cuadrado en julio de 2025 —cuando se activó la medida— a 11,1 en el presente mes, su máximo histórico. Es, insisten, un incremento del 0,8% interanual que, aunque mucho más leve que el 9,5% que marcaba en el momento de la declaración, evidenciando que, si bien no ha resuelto el problema, al menos ha congelado relativamente la subida de los precios.

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No obstante, donde sí se observa una clara tendencia negativa, para Idealista, es en lo relacionado con la cantidad de viviendas disponibles para alquiler de larga duración. En el segundo trimestre de 2026, la oferta de alquiler permanente en la urbe había caído un 36% respecto al mismo periodo del año anterior, según la plataforma. Solo San Sebastián (-42%) y Pamplona (-39%), mercados también declarados como tensionados, registraron caídas mayores. En el extremo opuesto, ciudades sin controles de precios como Madrid (4%), Palma (8%) o Málaga (13%) incrementaron su oferta en el mismo periodo, explican.

Para la plataforma, "cuando un propietario decide que no puede o no quiere alquilar al precio fijado por el índice de referencia, tiene varias salidas: vender el piso, dejarlo vacío o buscar una fórmula jurídica que no le obligue a aplicar el tope". "La más utilizada, como muestra la evolución del mercado coruñés, ha sido la tercera", alude.

Alquiler de temporada

Respecto al alquiler de temporada, Idealista señala que se ha transformado en "la gran válvula de escape del mercado coruñés". Según datos de la plataforma, en el segundo trimestre de 2026, la oferta de alquileres de temporada en la ciudad creció un 105% interanual. Sería así según sus datos el mayor incremento de todas las ciudades declaradas tensionadas en España. Esto se traduciría en que los pisos que antes se ofertaban bajo la modalidad de alquiler permanente ahora lo hagan como alquiler temporal. Un breve vistazo a su portal web confirma la tendencia: 252 de los 381 anuncios de alquiler pertenecen al alquiler de temporada. Es decir: un 66%.

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Según Idealista, lo mismo sucede en otras ciudades con el mercado tensionado: Pamplona registra un 50% de oferta de temporada, San Sebastián un 37% y Bilbao un 33%. La excepción es Cataluña, explican, donde la legislación ha extendido los controles también a los contratos de temporada, provocando una caída del 42% en Barcelona, del 49% en Tarragona y del 52% en Girona.

Por tanto, el balance de un año de zona tensionada en A Coruña, para Idealista, "dibuja una paradoja". "La medida puede haber beneficiado a quienes ya tenían un contrato de alquiler en vigor —y que ahora ven limitadas las subidas— pero ha empeorado la situación de quienes todavía buscan uno", sentencian.