Santiago se une a A Coruña y pasa este jueves a ser zona de vivienda tensionada

Peregrinos en la plaza de Obradoiro EFE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración de zona de mercado residencial tensionado de Santiago de Compostela, que entrará en vigor este jueves y se extenderá durante tres años. La capital gallega se suma así a A Coruña, la única ciudad gallega que había aplicado esta medida hasta el momento. La aplicación de este medida permitirá contar con las medidas de contención de precios previstas en la ley y de las previstas en el plan elaborado a propósito por el Ayuntamiento.

Este municipio se ha convertido en la segunda ciudad gallega en entrar en esta clasificación, sumándose así a A Coruña, que obtuvo la declaración hace justo un año. Junto a Santiago, otras seis localidades españolas se han unido este miércoles al total de 317 que son considerados oficialmente zonas tensionadas.

Precisamente, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha apuntado que la aplicación de este instrumento está dando "buenos resultados" en otros territorios, "donde los precios han bajado de forma significativa", ha asegurado en un audio remitido a los medios. Según ha citado Blanco, esta declaración aumentará la oferta de contratos estables y activará nuevas bonificaciones e incentivos para propietarios e inquilinos.

Entre otros, desde este jueves, todos los nuevos contratos del alquiler deben referenciar el precio del contrato anterior y el valor que le pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que resulte de aplicación. Además, conforme a lo que obliga la ley, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante este tiempo.