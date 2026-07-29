Pablo Cubeiro | “Poder plantar un festival de electrónica en las Fiestas es genial”

Pablo Cubeiro, en el auditorio de Santa Margarita, donde se celebrará el festival Quintana

Este verano regresa a la programación de las Fiestas de María Pita el Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que se celebrará el 14 y 15 de agosto en Santa Margarita, con una programación que entremezcla grandes nombres de la escena nacional e internacional con artistas gallegos y locales. Surgeon, Steve Bug, Kangding Ray, Roi, Dj Swisherman, Slit Observers, Russ, Objekt, Breixo Martínez, Reeko o Weisheit protagonizan la vuelta del festival al agosto coruñés.

Pablo Cubeiro, uno de los organizadores de la cita, se muestra feliz por el regreso y por lo que supone programar música electrónica y poder incluirla en el programa de las Fiestas de María Pita. “Poder plantar un festival de música electrónica en un programa de fiestas es una sensación genial”, asegura, antes de añadir: “Creo que es esencial para sacar eso, para la demostración de que la electrónica es una rama cultural que también tiene que tener esa presencia en la ciudad”.

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Y es que “no es habitual ver este tipo de programaciones en un programa de fiestas de verano de las ciudades, tener el pie ahí metido es algo esencial para la escena, para crear, creo que es un ejemplo para muchas otras ciudades y positivo para la nuestra”, afirma Cubeiro.

Explica que el regreso del FEC “se ha gestado durante los últimos tres años”, pero se intensificó a principios de 2026: “En enero, cuanto terminamos el Fanzine Fest, ya nos sentamos con el Ayuntamiento para intentar sacar adelante lo de todos los años y este año pues hemos llegado a un entendimiento para que pase”. Cubeiro tiene claro que el diálogo es clave para poder lograr que eventos así puedan ocurrir: “Hay que llegar a entendimientos, también es complicado para las instituciones gestionar un espacio público en verano, con toda la actividad de la ciudad, el Palacio de la Ópera... pero lo hemos conseguido”.

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El cartel

Durante dos jornadas, se entremezclarán nombres nacionales, internacionales y gallegos. Aunque Cubeiro tiene claro que el éxito del FEC no radica solo en los nombres: “El cartel, evidentemente, es fundamental, pero en lo que siempre nos esforzamos muchísimo es en que tenga continuidad musical, es decir, lo más importante es la experiencia”.

Y ahonda aún más en esta cuestión, dejando claro el mantra en el que basan su actividad: “Lo más importante para nosotros, primero, es la música, después la experiencia para el público y después está el negocio”.

La electrónica es una rama cultural que también tiene que tener esa presencia en la ciudad

El objetivo último es seguir “generando comunidad”, dando espacio a los artistas de aquí para que muestren “todo el talento que se genera”. “Tener a los artistas gallegos que hay por aquí siempre me emociona, porque son los que vienen con el cuchillo entre los dientes”, afirma.

De las visitas internacionales, destaca nombres como Surgeon o Steve Bug. “El techno actual sin Surgeon no sería lo que es”, indica sobre el británico. “Steve Bug es una persona que lleva 25 o 30 años haciendo mejor la escena electrónica desde Europa, me parece esencial, todo lo que ha hecho con Poker Flat...”, enumera Cubeiro sobre otro de los invitados, sin olvidarse de Kangding Ray, el creador de la banda sonora de ‘Sirat’, la película de Oliver Laxe: “Tenerlo este año aquí nos pareció una oportunidad especial, es un artista que siempre estuvo en nuestra lista y que coincida justo este año está muy guay”, asegura Pablo Cubeiro.