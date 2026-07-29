O Castrillón convoca a su XVII Concurso de Tortilla Española

Una de las ediciones del concurso de tortillas de O Castrillón Archivo El Ideal Gallego

La Asociación de vecinos de Castrillón ha convocado este miércoles al XVII Concurso de Tortilla Española, con la colaboración de GADIS, dentro del programa de fiestas del Castrillón-Urbanización Soto 2026.

Para participar en el concurso es necesario inscribirse en los Boletines de Inscripción que se han repartido en numerosos establecimientos del barrio así como en el Centro Cívico del Castrillón, la Biblioteca del Castrillón o en la propia entidad vecinal. También, a través del teléfono 981-133646 o por medio del e-mail: avvcastrillon@gmail.com.

El concurso será el jueves 20 de agosto, a las 18.30 horas, en la plaza Pablo Iglesias de la zona. Podrán participar todas las personas que lo deseen.

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Tanto la organización como el jurado han considerado que, nuevamente, este año se concurse con una tortilla española tradicional hecha únicamente con huevo, patata, aceite, sal y, si se desea, cebolla. Cada concursante podrá inscribir una tortilla y deberá presentarla recién hecha en la plaza entre las 17.30 y las 18.30 horas.

Todas las tortillas presentadas, luego de ser valoradas por el jurado, podrán ser degustadas por el público asistente. Se premiarán las tres mejores tortillas valorando tanto la presentación como la originalidad y el gusto. Los premios consisten en un trofeo y un vale de Gadis, según el lugar que se obtenga.