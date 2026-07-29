Los nueve niños que encontraron una segunda vida en A Coruña en 2025

Aldoris, en el aeropuerto con su familia de acogida, Alicia Santiago y Francisco Rodríguez, y otros miembros de la ONG Cedida

Rayane, Abra, Ouleimat, Irene, Inaya, Isaura, Yousra, Perpetue y Radia son los nombres de los nueve niños que ‘viajaron hacia la vida’ en A Coruña de la mano de la ONG Tierra de Hombres en 2025. Un programa que ya acumula 136 menores acogidos en sus 20 años de trayectoria y que hace posible que jóvenes de países en vías de desarrollo con enfermedades graves puedan ser tratados y operados en el Materno Infantil para que puedan tener, al menos, la “oportunidad” de “un futuro”.

La ONG ha hecho balance de su actividad del año pasado, cuando se realizaron un total de nueve traslados a Galicia, todos a A Coruña. Con edades comprendidas entre apenas un año de edad y siete, los niños que se beneficiaron de este programa en 2025 venían con diferentes patologías graves del corazón y, aunque el objetivo es que pasen aquí el menor tiempo posible y que vuelvan con sus familias cuanto antes, algunas estancias se prolongaron varios meses.

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“Estos corazones tienen una esperanza de vida muy limitada”, recuerda Raul Besada, coordinador de Tierra de Hombres, quien asegura que “todo esto es posible” gracias al compromiso del sistema público de salud de Galicia “con los más vulnerables y necesitados”.

Aunque este programa implica a muchas más personas. Besada define como una “cadena de solidaridad” el dispositivo que se articula para que estos menores puedan ser operados en A Coruña. Desde la valoración en el país de origen hasta su traslado, la posterior operación, donde voluntarios los acompañan en el hospital para que no estén solos, hasta su acogida durante su recuperación y finalmente su vuelta a casa, todo funciona como un engranaje en el que cada pieza es muy importante.

En total, la ONG cuenta con 189 voluntarios y 14 familias de acogida activas, como Alicia Graciela Santiago y Francisco Rodríguez, un matrimonio que actualmente acoge en su hogar a Aldoris, el último niño en ser trasladado que todavía se encuentra en A Coruña tras su operación, aunque en breve regresará a su país de origen, Benin.

“Nuestros hijos se quejan de que hay más fotos de las niñas que de ellos”, reconoce Francisco Rodríguez, que decidió lanzarse al proyecto en 2019 con su jubilación. “Tenemos cuatro hijos, dos nietas y otra en camino, pero ninguno nos necesitaba, por lo que nos pareció una oportunidad fenomenal para aportar un poco de nuestro tiempo y cariño a estos niños que si no venían a operarse, su esperanza de vida era muy pequeña o, en algunos casos, nula”, reconoce.

Un reecuentro especial

Este matrimonio ha acogido a un total de cuatro niños en cinco ocasiones, ya que Aldoris ha tenido que volver a A Coruña para operarse de nuevo. “Ya estuvo con nosotros hace cuatro años. Cuando vino la primera vez tenía seis, cumplió los siete con nosotros y tuvo una recuperación fenomenal. Quería irse con sus padres pero te decía constantemente que te quería mucho”, recuerda Francisco.

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Si bien lo deseable sería que no hubiese tenido que volver para ser intervenido por segunda vez, este matrimonio reconoce que el reencuentro fue “hermoso”: “Al ver lo alto que estaba y sobre todo que nos recordaba a nosotros y a nuestra casa. Con sus diez años está totalmente adaptado y recuperado, por lo que esperamos que muy pronto regrese con su familia a Benin”.

Aunque esta experiencia tiene sus partes más duras, sobre todo “la preocupación en el hospital y durante su recuperación”, esta familia asegura que estos niños les “dan mucho más”: “Sobre todo por verlos irse sanos con sus padres, que al fin y al cabo, es el objetivo del proyecto”.