Medio siglo de la primera (e histórica) visita de los reyes Juan Carlos y Sofía a la ciudad de A Coruña

Los reyes Juan Carlos y Sofía saludan desde el balcón de María Pita Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años ni España ni A Coruña eran como ahora. La ciudad, y todo el país, estaban en las etapas iniciales del camino para pasar de la dictadura a la actual democracia. En julio de 1976 aún no se había producido elecciones y los pocos meses pasados desde la muerte de Francisco Franco mostraban retazos del nuevo régimen, pero todavía no el vuelco total del país. Pero uno de los símbolos de este cambio político lo constituyeron los reyes de España. Juan Carlos I y la reina Sofía representaron con sus figuras y acciones el paso hacia adelante del país. Parte de su trabajo se hizo desde las mismas calles, con visitas a pueblos y ciudades de toda España. Fue así como un 29 de julio de hace 50 años llegaron por primera vez los monarcas a A Coruña. Fue en el marco de una visita institucional que los llevó por varios lugares de Galicia y en el que, como mostró entonces El Ideal Gallego, fueron muchos los vecinos que se echaron a las calles para mostrar su apoyo a la pareja.

Unas cincuenta mil personas se calcula que aclamaron a los reyes en la plaza de María Pita. En el mismo balcón desde el que meses antes había saludado por última vez Franco -quien estuvo en la ciudad en septiembre de 1975, un par de meses antes de morir-, Juan Carlos I y doña Sofía recibieron el calor de los coruñeses. Una diferencia importante se dio en esa misma terraza: junto a la bandera de España ondeaba la de Galicia, muestra de la apertura que se iba haciendo hacia la importancia que tomarían en poco tiempo las autonomías dentro de la configuración política del Estado.

Se calcula que 50.000 personas aclamaron a los monarcas en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

"En las aceras de las calles que habrían de recorrer los reyes una impresionante multitud se había reunido y vitoreó y aplaudió sin pausa el paso de la comitiva", relataba al día siguiente El Ideal Gallego. Desde el balcón de María Pita el rey Juan Carlos dio un discurso "interrumpido varias veces por los aplausos y vítores" e, incluso, cuando hizo referencia a la emigración gallega, parte de los reunidos corearon "Galicia ceibe, sin emigración".

Muchas de las personas que llenaban la plaza lo hacían con pancartas que saludaban a los monarcas, pero que también recordaban problemas de la ciudad o de la provincia: "As asociacións de veciños pro seu recoñecemento oficial", "Non máis Urquiolas. Eisiximos xusticia pras mariscadoras do Paxase. Cas venticinco mil pesetas que nos deron non podemos vivir. ¡Viva Galicia! ¡Vivan os Reis!", "Nosos Reis, faltan moitos a cita. Están na Europa e teñen morriña de Carral", "Non a o paro, nin a emigración. Parados da Cruña" o "Con la Reina Sofía tendremos belleza y alegría", rezaban algunos de los mensajes.

Los reyes inauguraron en A Coruña la avenida del Ejército Archivo El Ideal Gallego

"Majestades. La Coruña os recibe en esta plaza de María Pita, que es como recibiros en cada uno de los hogares de los miles de coruñeses que aquí están para testimoniaros el cariño de un pueblo y la lealtad de sus hombres y de sus mujeres, cuyo corazón ha latido en este mismo lugar en tantas otras jornadas, alegres o tristes, de triunfos o de fracasos, de justa protesta o de merecida alabanza, y que jalonan la historia de nuestra ciudad", inició su discurso el alcalde Liaño Flores. El regidor también se refirió a su deseo de que el Consejo de Ministros que se llevaría a cabo al día siguiente en la ciudad, fuese recordado como el "Consejo de la Amnistía" -como así ocurrió, con aquella reunión en la que el presidente Adolfo Suárez, menos de un mes después de llegar al Gobierno, decretó el perdón de los delitos políticos, base del futuro desarrollo de la democracia española-, unas palabras que despertaron los aplausos de la plaza, donde los coruñeses corearon: "Juan Carlos, Sofía, queremos amnistía".

Liaño Flores quiso terminar su discurso en gallego, reiterando su lealtad a los nuevos reyes. "A Cruña, vinculeira de Galicia, aberta a todos os horizontes, nobre, fidalga e hospitaleira, que loitou sempre pola dignidade do home e pola súa libertade, daos as boasvindas e reiteraos por boca do pobo a súa adhesión e lealtada e pousa en vos a súa confianza para que voso nome poida unirse ao dos monarcas e capitáns que souberon soerguela a traveso da súa historia", finalizó el regidor.

Juan Carlos I, durante su primera visita a A Coruña hace 50 años: "Me cogéis sin una perra" Más información

Contestó Juan Carlos I alabando la "gloriosa historia militar" de A Coruña, además de sus paisajes y la cordialidad de sus gentes, reflejada en la frase "en La Coruña, nadie se siente forastero". Además, apostó por la industrialización, la potenciación de las ciudades sin romper con las tradicionales formas de vida y por salvaguardar la tierra y el mar. "Contad conmigo para todo ello, y tened por cierto que el Reino de Galicia tendrá en mi al más dedicado y entusiasta de sus reyes. Y que el señor Santiago nos asista a todos en la tardea de hacer una Galicia más rica y completa, en una España más grande y más justa. ¡Viva La Coruña, viva Galicia, viva España!", finalizó su discurso el rey desde el balcón de María Pita.

Durante su estancia en A Coruña los reyes tuvieron la oportunidad de visitar varios espacios, además de la propia plaza del Ayuntamiento. Así, se dirigieron a la avenida del Ejército, inaugurada por Juan Carlos I y doña Sofía, junto a numerosos cargos estatales y el alcalde coruñés, José Manuel Liaño Flores. Durante el acto también desfilaron varias unidades militares: una compañía de Marinería, una de Ingenieros, otra de Infantería, un escuadrón de Caballería, una sección de la Guardia Civil, otra de la Policía Armada y una unidad de la Legión.

En la inauguración de la avenida se produjo, además, una de las anécdotas de la primera visita de los reyes a la ciudad de A Coruña como monarcas: en la zona de San Diego una vecina se saltó los protocolos, se acercó a doña Sofía y le entregó un ramo de flores acompañado de dos besos.

Los reyes también estuvieron en la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos, donde fueron recibidos por la condesa de Fenosa y componentes del Consejo de la Fundación Barrié de la Maza, que financió la construcción del centro.

Tras los actos matinales, llegó el momento de comer, para lo cual el séquito se desplazó hasta el vecino Bergondo, para iniciar la comida en el Pazo de Mariñán, ofrecida a los reyes por la Diputación y a la que asistieron autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales.

Firma en el libro de María Pita Don Juan Carlos y doña Sofía dejaron constancia de su primera estancia como reyes en la ciudad de A Coruña con sus firmas en el libro del Palacio Municipal de María Pita.