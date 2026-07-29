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A Coruña

Los sindicatos de hostelería de A Coruña convocan una huelga para el día del eclipse

El 12 de agosto, además del histórico acontecimiento, se jugará el Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid

Ep
29/07/2026 13:08
Gente disfrutando del sol en las terrazas de la Marina
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Javier Alborés
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CIG, CCOO y UGT han denunciado la "situación de bloqueo" de la negociación del convenio colectivo del sector de la hostelería en la provincia de A Coruña. Así, han anunciado una huelga el próximo 12 de agosto, el día del eclipse total de sol. También será la jornada en la que en la ciudad herculina se disputará el trofeo Teresa Herrera, con participación del Real Madrid, que jugará contra el Deportivo.

Lo han confirmado este miércoles en una rueda de prensa en la que han intervenido el representante de la CIG, Marcos del Río; el de CCOO, Juan Zas; y el de UGT, Juan Carreira.

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En la misma, han explicado que "después de año y medio" desde la finalización del convenio y con las plantillas con "salarios congelados desde el 1 de enero de 2025", "los empresarios insisten en recortar derechos que ya están reconocidos, como el complemento durante la baja por enfermedad".

La movilización incluye bares, restaurantes, hoteles, cámpings y "todo lo relacionado con la comida, la bebida, el ocio y dormir", ha concretado Carreira, un colectivo en el que trabajan "alrededor de 28.000 personas".

Los camareros, según ha detallado, cobran en el nivel más alto un salario neto de 1.086 euros, algo que ha calificado como un "abuso, llegando a la esclavitud de la clase trabajadora".

"Estamos para sentarnos a negociar mejoras, unas condiciones laborales dignas y no para negociar pérdida de derechos", ha insistido.

"No hay seriedad ni rigor por parte de la patronal", ha aseverado, a su vez, Marcos del Río, en representación de la CIG, que ha considerado que la patronal busca "dilatar el tiempo para evitar pagar atrasos". "Exigimos seriedad", ha señalado, mientras, Juan Zas, en línea con lo manifestado por los demás representantes sindicales.

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