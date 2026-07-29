Los Museos Científicos de A Coruña repartirán gafas para ver el eclipse de sol del 12 de agosto

Varias personas en el Paseo Marítimo en uno de los simulacros del eclipse Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de A Coruña participará en la campaña estatal de observación segura del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto mediante el reparto gratuito de gafas homologadas para observación solar en los Museos Científicos Coruñeses.

Las gafas se entregarán a las personas mayores de 16 años que accedan a los museos municipales hasta agotar existencias.

La iniciativa forma parte de la campaña ‘Una vista única. Cuídala’, promovida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE para fomentar la observación segura del denominado ‘Trío de Eclipses 2026-2028’ y prevenir los riesgos oculares asociados a la contemplación directa del Sol. En el marco de esta actuación se distribuirán en toda España dos millones de gafas certificadas, de las que 300.000 serán canalizadas a través de la Fundación Española para lana Ciencia y la Tecnología (Fecyt) entre museos, centros de investigación y entidades científicas, entre ellos los Museos Científicos Coruñeses.

Los Museos Científicos Coruñeses figuran entre los centros de ciencia seleccionados para participar en esta campaña estatal, que busca acercar a la ciudadanía los recursos necesarios para vivir con seguridad un fenómeno astronómico histórico que convertirá Galicia y, particularmente, A Coruña, en uno de los puntos de referencia para su observación.

La Torre de Hércules y las islas de San Pedro, puntos de exclusión para el eclipse en A Coruña Más información

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de esta medida para garantizar una observación segura del fenómeno. “A Coruña será uno de los mejores lugares de Europa para observar el eclipse total de Sol de 12 de agosto y queremos que toda la ciudadanía pueda hacerlo con todas las garantías. Por ello, el Gobierno local se suma a esta gran campaña estatal de observación segura y ponen a disposición de los vecinos gafas homologadas y recursos divulgativos a través de los Museos Científicos Coruñeses”, señaló.

Este reparto se completa con las acciones divulgativas que el Ayuntamiento ya viene desarrollando en las últimas semanas. Entre ellas se encuentra la distribución de cajas automontables para la observación indirecta del eclipse, destinadas a las familias con menores de 10 años que participan en las sesiones infantiles del Planetario de la Casa das Ciencias. Estas cajas permiten seguir el fenómeno mediante proyección, sin necesidad de mirar directamente al Sol.

El Gobierno y la ONCE repartirán de manera gratuita dos millones de gafas seguras para ver el eclipse total de sol del 12 de agosto Más información

Además, los Museos Científicos Coruñeses mantienen la disposición de la ciudadanía información específica sobre métodos seguros de observación, materiales divulgativos y recomendaciones prácticas para la jornada de 12 de agosto.

El Ayuntamiento recuerda que solo deben emplearse gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2, comprobando previamente que no presentan roturas, perforaciones o deterioros.

También insiste en que nunca se debe observar el Sol a través de prismáticos, telescopios, cámaras u otros dispositivos ópticos sin filtros solares profesionales adecuados.

Editorial El Ideal Gallego te regala las gafas para ver el eclipse de sol Más información

“Queremos que el eclipse sea una experiencia extraordinaria para toda la ciudadanía, pero también una experiencia segura. La divulgación científica y la prevención deben ir de la mano de un acontecimiento de estas características”, añadió Castro.

Amplio dispositivo el 12 de agosto

El reparto de las gafas se suma al amplio dispositivo especial preparado por el Ayuntamiento para el 12 de agosto. Este contempla cerca de 300 efectivos de seguridad y emergencias, refuerzos en el transporte urbano, aparcamientos disuasorios en los campus universitarios y la habilitación de múltiples puntos de observación distribuidos por los barrios de la ciudad, todos ellos identificados en un visor interactivo accesible desde la web municipal.

El eclipse total de Sol de 12 de agosto será un acontecimiento excepcional que no se volverá a repetir en estas condiciones en la ciudad hasta el año 2180. A Coruña contará con una posición privilegiada para su observación y se espera la llegada de millares de personas para seguir un fenómeno astronómico de relevancia internacional.