La UDC, entre las universidades con menos deuda dentro de la ‘UCI financiera’

Estudiantes de la UDC, en la entrada de Ingeniería de Caminos Carlota Blanco

La infrafinanciación y la mala gestión son dos de los aspectos más recurrentes por los que las universidades optan por someterse a un plan de ajuste con tal de cuadrar sus números en algún momento. En A Coruña, la UDC se somete desde mediados de 2024 a un reajuste financiero en el que se acordó reducir un 30% sus gastos corrientes. Tras liquidar el ejercicio siguiente (2024), concluyeron que, aunque sí consiguieron otros tipos de ingresos –en investigación–, esos fondos no se pueden destinar al pago de gastos de personal, mantenimiento o arreglo de inmuebles, entre otros pagos corrientes y que, sin mayor financiación, remontar los trece millones de déficit puede convertirse en misión imposible. Este mismo panorama es el que viven más de una decena de universidades españolas más. La mayoría, con mayor deuda que la entidad educativa herculina.

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En Madrid, por ejemplo, son varias las universidades que atraviesan problemas económicos. La Universidad Complutense de Madrid (UCM), tuvo en 2024 un resultado negativo en sus cuentas de 33,19 millones de euros. Lo que obligó a mantener una retención de crédito del 35% hasta 2028. Un plan similar al de la UDC, aunque, en el caso de la institución herculina, por ahora descarta cualquier tipo de ‘rescate’ del Gobierno autonómico.

Otra de las universidades madrileñas en la ‘UCI financiera’ es la Rey Juan Carlos (URJC) –la peor financiada por alumno en España–, que este año comenzó con un déficit de 76 millones de euros. En su caso, la situación agónica provocó que se haya paralizado la promoción interna de docentes y todas las obras que se encontraban en ejecución.

También en el sur

Al sur de España, en Andalucía, otras dos instituciones educativas se encuentran en números rojos. En el caso de la Universidad de Málaga (UMA), está sometida a un plan de ajuste para devolver los casi 50 millones de préstamo a la Junta de Andalucía. La última en entrar en número rojos es la de Granada (UGR), cuyos responsables aseguran que la financiación no es suficiente para cubrir los gastos de personal. Algo parecido le pasa a las Universidad de Extremadura (UEX), con un agujero financiero similar al coruñés (14 millones), y a la del País Vasco (UPV), que lleva desde hace un lustro con el balance en rojo.

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En la Comunidad Valenciana y Cataluña, también aplican planes de ajuste financiero y, a apenas 70 kilómetros de la urbe herculina, en Santiago de Compostela, todavía están pagando préstamos de inversiones que recibieron de la Xunta y acumulan una deuda de 13 millones.

Ayer, además, se constituyó el grupo de trabajo para elaborar el próximo plan de financiación universitario 2028-2032 en Galicia. También se decidió prorrogar el actual plan para 2027. Por lo que, para recibir más dinero, la UDC tendrá que esperar.