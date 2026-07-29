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A Coruña

Mondra, Alana o la 'Gran noite do folclore' pondrán el broche al agosto festivo de A Coruña 

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/07/2026 14:45
Presentación de la Romería de Santa Margarita 2026
Presentación de la Romería de Santa Margarita 2026
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La Romería de Santa Margarita no fallará a su cita con el final del agosto festivo coruñés. Este año se celebrará los días 28, 29 y 30 de agosto, tres jornadas en las que Santa Margarita se llenará de conciertos, talleres y encuentros alrededor de la cultura tradicional gallega.

La alcaldesa, Inés Rey, se refirió a la romería en su presentación como “unha das citas máis queridas e singulares da programación das festas, onde convertimos o parque nun gran espazo de encontro arredor da música, da tradición e da cultura galega”. Representa, añadía la regidora, a una ciudad “orgullosa das súas raíces”.

La programación comenzará el 28 de agosto, con la actuación de Pärbo, con visuales de Montse Piñeiro, en el Planetario (18.00 y 19.00 horas). Por la noche, el auditorio de Santa Margarita acogerá la ‘Gran Noite do Folclore’, con Son d’aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

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El sábado habrá un espacio participativo, tanto por la mañana como por la tarde junto a la Casa de las Ciencias. A lo largo del día también habrá actuaciones en el mismo lugar, como la de b(13.30) y la Real Banda de Cadeiras Encartables (19.30). A partir de las 20.30 horas, la música se trasladará al auditorio, con las actuaciones de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana.

El último día, el domingo 30, comenzará con el concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña acompañados de Donaire, junto a la Casa de las Ciencias (12.00). En el parque, a las 13.00 y 17.30 horas, respectivamente, actuarán Son Galaico y Pansenfron. La jornada, y la romería, volverán a finalizar en el auditorio de Santa Margarita, a las 20.00 horas, con los conciertos de Dervish, Herbamora y Mondra.

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