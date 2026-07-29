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A Coruña

La RAG organiza una jornada sobre la influencia de Pardo Bazán en la novela negra actual

Se celebrará en septiembre con motivo del aniversario del nacimiento de la autora

Efe
29/07/2026 17:53
La autora gallega Emilia Pardo Bazán
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La Casa-Museo Emilia Pardo Bazán de A Coruña celebrará el próximo 16 de septiembre el 175 aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán con una jornada que revisará su papel como pionera del género negro en España.

La Real Academia Galega (RAG) ha informado este miércoles de que el encuentro partirá de los relatos criminales de la escritora, de la mano del investigador Xaquín Núñez Sabarís, para ponerlos en diálogo con la narrativa negra gallega contemporánea a través de la mirada de tres autores: Pedro Feijoo, Inma López Silva y Ana Viéitez.

El acompañamiento musical de Mario Diz, al violín, servirá de contrapunto emocional en torno a la tensión, el suspense y la intensidad dramática propios del género.

A propósito da casa de Emilia Pardo Bazán

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La Fundación Luis Seoane será el escenario de esta iniciativa a partir de las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo del salón de actos.

"Siguiendo la estela de una tradición que tuvo algunos de sus principales referentes en los relatos de Edgar Allan Poe y en las narraciones de Arthur Conan Doyle protagonizadas por Sherlock Holmes, el detective por excelencia, Emilia Pardo Bazán exploró en obras como 'La gota de sangre' y 'Un destripador de antaño' las posibilidades literarias del crimen, la sospecha, la investigación y la tensión moral", contextualiza María López-Sández, académica de número responsable de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán y coordinadora de la jornada 'Emilia Pardo Bazán, pionera del género negro'

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