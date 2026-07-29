La Mardi Gras bate su récord de conciertos en una temporada

Kate Clover volverá a actuar en la Mardi Gras en septiembre Cedida

La sala Mardi Gras afronta su final de temporada esta semana con un trío de conciertos entre el jueves y el sábado. Con ellos, la sala de Monte Alto batirá su propio récord de eventos programados para un curso.

El actual récord lo tenían en 171. Este curso 2025/26 lo dejarán establecido en 174, con un total de 216 conciertos, ya que muchas de las noches son varias las bandas de actúan en el recinto. A todo esto se suman las tres masterclasses que impartieron Pedro Barceló (batería de Joaquín Sabina), Gandy y Luis Tinaquero.

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De este modo, han pasado por la sala más de un millar de músicos para actuar ante cerca de 13.000 asistentes. Todos los eventos han sido de pago, con la única excepción de la batalla de bandas del concurso de Cuac FM.

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La programación para esta traca final esta semana estará conformada por el festival Batecueva el día 30; los conciertos de Five Star Service, Malezza y Barullo el 31 y la Brainstorm Sessions el 1 de agosto, que ya ha pasado por otros espacios culturales de la ciudad con anterioridad.

La nueva temporada dará comienzo en septiembre, un curso para el que la sala ya tiene 80 eventos programados. Es el caso del regreso a la Mardi, el 16 de septiembre, de Kate Clover; la actuación el 22 de los canadienses The Boojums; o la visita de Billy Allen & The Pollies el 28.