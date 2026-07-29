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A Coruña

La Casa Museo María Pita acoge la exposición ‘Stons’, de Xulia Pisón

La muestra forma parte de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas Son Artistas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 21:29
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son Artistas
La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón
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La Casa Museo María Pita acoge desde este miércoles la exposición ‘Stons’, de la ilustradora y autora de cómic coruñesa Xulia Pisón, una muestra integrada en la programación expositiva de Viñetas desde o Atlántico y que forma parte también de la novena edición del ciclo Elas Son Artistas. 

La inauguración contó con la participación del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; de la propia artista y del director artístico y responsable de producción de Elas Son Artistas, Tomi Legido. La jornada se completó con una actuación musical de MJ Pérez.

La muestra reúne placas del nuevo proyecto autoeditado de cómic de humor de Xulia Pisón y permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de septiembre. Durante la inauguración, Gonzalo Castro puso en valor la colaboración entre dos de los programas culturales de referencia de la ciudad. “Esta confluencia non é simplemente unha suma de programacións. É unha maneira de entender a política cultural, conectando disciplinas, impulsando alianzas e facendo que os proxectos municipais dialoguen entre si para chegar a máis públicos e ofrecer novas oportunidades ás creadoras”, señaló.

Galería

'Stons', la exposición de Xulia Pisón en imágenes

La muestra de la ilustradora y autora de cómic coruñesa, Xulia Pisón, se enmarca dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico y Elas son ArtistasVer más imágenes

El concejal destacó también el papel de Elas Son Artistas, iniciativa que desde 2018 trabaja para reforzar la visibilidad de las mujeres creadoras en el ámbito cultural, y subrayó la importancia de incorporar la ilustración y el cómic a este espacio de promoción de la igualdad. “A igualdade na cultura non consiste unicamente en abrir ocasionalmente unha porta. Consiste en construír condicións de continuidade, recoñecemento, profesionalización e acceso aos espazos de exhibición”, afirmó.

Castro destacó además la trayectoria de Xulia Pisón, formada en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña y ganadora del primer premio del certamen Juventud Crea de Cómic en 2015. La autora desarrolló una carrera que abarca la ilustración, los fanzines, la divulgación científica y el cómic, con proyectos como 'Microalgas' o la novela gráfica 'Irene la portera', publicada en 2023 junto al guionista Óscar Losada. “Xulia non é simplemente unha autora invitada á programación cultural da Coruña. Forma parte da cultura que a cidade produce, da comunidade creativa que debemos acompañar e da xeración que está ampliando as linguaxes da banda deseñada galega”, destacó el edil.

Inauguración de la exposición

Una exposición junta a creadores coruñeses de banda diseñada para abordar el eclipse

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La exposición se integra en el programa de Viñetas desde o Atlántico, que celebrará su semana central entre los días 10 y 16 de agosto, y amplía su presencia en la ciudad a través de una programación expositiva distribuida en diferentes equipamientos culturales municipales.

En este sentido, el Gobierno de Inés Rey continúa apostando por convertir las casas museo municipales en espacios dinámicos de creación contemporánea. “Queremos que as Casas Museo sexan espazos vivos, lugares onde a memoria converse coa creación actual, onde o patrimonio se abra a novas miradas e onde artistas e cidadanía poidan encontrarse”, recordó Gonzalo Castro.

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La colaboración entre Viñetas desde o Atlántico y Elas Son Artistas refuerza la estrategia municipal de promover proyectos transversales que favorezcan el encuentro entre disciplinas, públicos y creadoras, consolidando A Coruña como una de las principales referencias culturales de Galicia

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