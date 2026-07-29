Juan Carlos I, durante su primera visita a A Coruña hace 50 años: "Me cogéis sin una perra"
Un escolta tuvo que prestarle 50 pesetas para una cuestación de la Cruz Roja
La primera estancia de Juan Carlos y Sofía en A Coruña y su área se extendió hasta el 30 de julio de 1976, cuando se produjo el histórico Consejo de Ministros que decretó la amnistía política.
Durante esta segunda jornada, se produjo una de las anécdotas del viaje, como explicaba entonces El Ideal Gallego.
Se produjo tras salir el rey del Palacio Municipal después de presidir el Consejo de Ministros. "Se le acercaron dos señoritas que portaban una hucha y le solicitaron la donación", explica la crónica. Se trataba de dos voluntarias de Cruz Roja, que ese día realizaba una cuestación en la ciudad. "El rey sonrió, se palpó los bolsillos y afirmó 'me cogéis sin una perra", cuenta el diario, que también explica que fue un escolta el que salvó la situación al prestarle al monarca 50 pesetas que este introdujo en una de las huchas.