Fiestas de María Pita en El Ideal Gallego del 29 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, los niños protagonizan el inicio de las fiestas de María Pita con sus juegos en los hinchables de la plaza de España. En 1976, hace 50 años, surgían quejas por la suciedad de la playa de Riazor y por el mal aparcamiento en zonas de carga y descarga. En 1951, hace 75 años, Nito llevaba un nuevo apropósito al teatro, mientras que en 1926, hace 100 años, las Torres de Meirás acogían una cena de gala con expedicionarios llegados para el Año Santo del Apóstol.

Hace 25 años | Hinchables en la plaza de España para empezar las fiestas de María Pita

Los niños fueron los protagonistas del arranque de las fiestas de María Pita. Los hinchables instalados en la plaza de España congregaron en la zona a varios centenares de pequeños, que disfrutaron con los juegos hasta que, a las diez de la noche, le tocó el turno a los mayores, que presenciaron la actuación del grupo Amizades.

Además, Spanair refuerza sus vuelos con un viaje semanal a Palma de Mallorca. El avión operará todos los jueves. La entrada de Spanair en Alvedro está siendo un éxito desde el punto de vista económico. Sus aviones están operando con una ocupación media del 70%, sólo en el mes de junio más de 3.000 pasajeros optaron por volar con Spanair a Madrid.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Problemas con la limpieza de la playa de Riazor y la zona de carga y descarga

Pese a que los periodistas nacionales fueron invitados a verla, pese a ese millón y medio de pesetas que se ha gastado en Ayuntamiento en alquilar una máquina, la playa de Riazor continúa sucia en algunas partes, aunque esto no es obstáculo para que las partes limpias conozcan abarrotes estrepitosos.

Las zonas de carga y descarga que el Ayuntamiento ha pintado en las calles del centro no son muchas veces respetadas por los propietarios de automóviles. Lo que es fuente de conflictos y tapones de tráfico. Pero tampoco las camionetas de reparto respetan las señales, principalmente en las zonas alejadas del centro, entre otras razones porque no tienen señalados espacios para aparcar, como ocurre en la calle Germán Taibo.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un nuevo apropósito de Nito llega a los teatros con su “ferrete dardeante”

Antonio Santiago, el popular ‘Nito’, ya está de nuevo al frente de sus huestes teatrales para solazar al público coruñés. En el Rosalía Castro presentará su entretenimiento ‘El plan Marcial’, en que el su ferrete dardeante y su buen humor proverbial que no irrita más allá de la epidermis, de seguro que harán las delicias del respetable. Si a ello se añade los motivos coreográficos musicales que abundan en los apropósitos de Nito tendremos un incentivo más para que el público -ese público que tan adicto ha sido siempre a nuestro sainetero- llene las localidades.

En el pleno informa el alcalde de que se habían abierto los pliegos de subasta y adjudicadas las obras para construir los grupos escolares de Bens, la Silva de Abajo y Feáns.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Comida en las Torres de Meirás para los expedicionarios del Arma de Caballería

A mediodía se celebró en las Torres de Meirás la comida con la que los vizcondes de Torre de Cela obsequiaron a los expedicionarios del Arma de Caballería que vinieron a postrarse ante el Apóstol Santiago, con motivo del Año Santo. Terminado el banquete se trasladaron a la Coruña los distinguidos expedicionarios. En el Kiosco Alfonso se celebró el obsequio que en honor a los distinguidos jefes y oficiales que formaron la devota peregrinación Jacobea del Arma de Caballería.

Por otra parte, en la Audiencia se celebró juicio por los hechos de la noche del 24 de diciembre de 1924 cuando se encontraban reunidos varios mozos vecinos de Mera. José María García propinó un golpe a Benigno Gómez, que le produjo lesiones de las que tardó en curar 17 días.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego