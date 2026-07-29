‘Exedra’, la palabra que los coruñeses aprenderán al pasar por los Cantones

Recreación del aspecto final de los Cantones una vez hayan concluido las obras de urbanización, con la exedra rodeando un árbol solitario Cedido

Las obras de los Cantones, las más importantes bajo el mandato de Inés Rey, han entrado en su recta final, ahora que las vallas han invadido la plaza de Mina, cortando (para siempre) el desvío en sentido salida hacia Juana de Vega. Ese espacio se convertirá en una zona de estancia, cuyo centro lo ocupará un árbol y que estará rodeada por una exedra.

Esta palabra, en lenguaje arquitectónico, hace referencia a una construcción descubierta, de planta semicircular, con asientos y respaldos fijos en la parte interior de la curva, que se remonta a la época griega y romana. Es un elemento importante, que crea un entorno cerrado y lo convierte en un espacio de reunión y encuentro pero también, a una escala mayor, sirve como remate y nuevo símbolo de los Cantones, porque se encuentra a sus puertas.

cifras 8 millones de euros es el presupuesto para la reurbanización de los Cantones, una importante obra que habrá finalizado antes de 2027 16.000 metros de asfalto cubrían originalmente los Cantones, cifra que se reducirá a la mitad tras las obras de reurbanización 1.300 metros cuadrados de zonas verdes, sobre todo arbustos, tendrán los nuevos Cantones, más del triple de las que había anteriormente

El más largo

El banco de la plaza de Mina será el más largo de todos los que ha instalado hasta la fecha la Concejalía de Infraestructuras, y ya son unos cuantos. Aunque se ha recolocado el viejo mobiliario urbano, también se ha introducido mucho nuevo, en un esfuerzo por crear ese efecto de “sala de estar”. Por ejemplo, el nuevo asiento que se ha instalado entre el Obelisco y la tienda Mango, una gran maceta que alberga cuatro árboles y también un banco capaz de acoger a una docena de personas cómodamente. Son, todo hay que decirlo, muy distintos.

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Los viejos asientos son circulares, sin aristas y lucen elegantes volutas en sus reposabrazos, mientras que los nuevos son todo ángulos, sin pretensiones de amoldarse al cuerpo humano, y totalmente minimalistas, como salidos de un catálogo de Ikea. Muchos de los bancos se agrupan en torno al Obelisco, incluido uno muy especial, una grada que se está construyendo ahora mismo sobre la salida del aparcamiento. Se crea así una plaza en el espacio que ocupaba la única zona verde de los Cantones que algunos echan de menos, como ha criticado el PP. Por otro lado, la exedra no será el único banco circular cuyo eje sea un árbol. Si el metrosidero sobrevive a su traslado (su mal aspecto preocupa), está previsto que un banco sin respaldo lo rodee, algo parecido al que ya existe en el cruce de San Andrés con Santa Catalina.

Al otro lado de la calle está Alcalde Manuel Casás, junto a Correos, a donde se ha trasladado la parada del autobús metropolitano. La complejidad del diseño de la parada, con sus zonas de estancia y sus rampas de acceso, queda mucho más patente ahora. Los apoyos isquiáticos (para apoyar la espalda mientras se espera el autobús de pie), por ejemplo, se sitúan a diversas alturas para cubrir las distintas estaturas de los viajeros del transporte público, algo único en las cientos de paradas de autobús que existen por toda la ciudad.

También se ha instalado un banco en forma de ‘z’ frente a la Fundación Barrié de la Maza, e incluso otro más en la mediana que separa los jardines de Méndez Núñez de los Cantones, como invitando a los peatones a detenerse mientras esperan que el disco del semáforo cambie de color. En resumen, asientos para todos los gustos.

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De hecho, El Ideal Gallego encargó en febrero a Demosgal, coincidiendo con el “ecuador” de la obra, como lo denominó la alcaldesa, una encuesta para descubrir el parecer de los coruñeses sobre la reforma. “¿Cómo valora, hasta ahora, el desarrollo de las obras de los Cantones?”, fue una de las cuestiones. Y la conclusión fue que el 33,2% de los encuestados respondió que “muy negativamente”; el 15%, “negativamente”; el 41,2%, no sabe o no contesta; y solo el 4,5% “positivamente”, y el 1% “muy positivamente”. Pero hay que tener en cuenta que esto fue cinco meses atrás.

En todo caso, las obras marchan sobre lo previsto y finalizarán en el último trimestre del año, así que falta poco para que los coruñeses puedan juzgarla cuando esté completa.

Vista de las obras en la zona donde se instalará la exedra Patricia G. Fraga

Dos años en septiembre

En septiembre se cumplirán dos años desde que la Junta de Gobierno local aprobó la reurbanización de los Cantones. La alcaldesa, Inés Rey, recordó entonces que en 2020, con el estallido del covid, ya se había reformado de manera provisional los Cantones. “Foi un primeiro paso que nos axudou a ter un termómetro da aceptación da cidadanía con vistas ao proxecto de remodelación total”. En esta ocasión, no solo se trata de ganar espacio para el peatón, sino de conectar dos de las zonas comerciales más importantes de la ciudad, la plaza de Lugo y la calle Real.

Por otro lado, las obras se extienden también en el eje norte sur, puesto que conectan la calle San Andrés, reurbanizada el año pasado, con el puerto a través de la calle Santa Catalina y Entrejardines, donde en estos momentos las máquinas se encuentran trabcanajando intensamente. De esta manera, se transforma la entrada al puerto que un día, todavía lejano, se abrirá a la ciudad, una vez se hayan hecho realidad todos los proyectos de transformación portuaria esbozados en Coruña Marítima.

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El Obelisco

Pero ni siquiera con los Cantones concluidos los coruñeses se librarán de las obras durante mucho tiempo porque están previstos arreglos en el Obelisco. Uno de los objetivos de la reurbanización es dotar de más protagonismo a este monumento centenario, así que cuando todo esté listo, se le someterá a una profunda restauración.

El Obelisco se comenzó a construir en 1894 y se inauguró en febrero de 1895, así que tiene más de 130 años. Pero el Ayuntamiento espera que, con la restauración, parezca nuevo.