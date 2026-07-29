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A Coruña

Estos son los horarios de todos los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña

Del 5 al 9 de agosto habrá más de cuarenta actuaciones en siete escenarios diferentes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 10:51
Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia
Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia
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El Festival Noroeste Estrella Galicia ha dado a conocer este miércoles los horarios de su edición de 2026, en los que habrá una cuarentena de actuaciones repartidas por siete emplazamientos de A Coruña: plaza de España, Azcárraga, María Pita, Santa Margarita, Castillo de San Antón, O Portiño y playa de Riazor.

Presentación del cartel completo del Festival Noroeste Estrella Galicia

Esta es la programación completa del Festival Noroeste Estrella Galicia por días y escenarios

Más información

Estos son los horarios detallados:

Miércoles, 5 de agosto

  • Azcárraga

13.00 | Law

19.00 | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño

22.00 | Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito

  • Plaza de España

14.00 | Colorado

20.00 | Greasy Belly

23.00 | Agoraphobia

01.00 | Frankie and the Witch Fingers

  • Santa Margarita

19.00 | Freestyle People ft. Gallos del Norte

20.30 | Orquesta Invisible

22.00 | Catuxa Salom

23.30 | Bongeziwe Mabandla

  • Castillo de San Antón

21.00 | Anna Andreu

  • Plaza de María Pita

20.00 | Ángel Stanich

22.00 | Dorian

00.00 | Familia Caamagno y Orquestra do Quince

Jueves, 6 de agosto

  • Azcárraga

13.00 | Apolo18

19.00 | MFC Chicken

22.00 | La Perra Blanco

00.00 | Moura

  • Plaza de España

19.15 | Mar de Fondo

20.30 | MEU

23.00 | Tsunami Arise

01.00 | Ruxe Ruxe

  • Santa Margarita

19.00 | Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band

20.30 | Mounqup

22.00 | Xosé Lois Romero & Aliboria 23.30 | Mari Froes

  • Castillo de San Antón

21.00 | Ana Lua Caiano

  • Plaza de María Pita

20.00 | Vicente Calderón

22.00 Yerai Cortés

Viernes, 7 de agosto

  • Playa de Riazor

20.00 | Crowded

21.300 | Bala

22.30 | Sprints

00.30 | Rusowsky

Cartel con los horarios del Noroeste Estrella Galicia 2026
Cartel con los horarios del Noroeste Estrella Galicia 2026

Sábado, 8 de agosto

  • Playa de Riazor

20.00 | Zënzar

21.00 | Sés

23.00 | Echo & The Bunnymen

01.00 | Bomba Estéreo

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