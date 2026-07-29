Estos son los horarios de todos los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña
Del 5 al 9 de agosto habrá más de cuarenta actuaciones en siete escenarios diferentes
El Festival Noroeste Estrella Galicia ha dado a conocer este miércoles los horarios de su edición de 2026, en los que habrá una cuarentena de actuaciones repartidas por siete emplazamientos de A Coruña: plaza de España, Azcárraga, María Pita, Santa Margarita, Castillo de San Antón, O Portiño y playa de Riazor.
Estos son los horarios detallados:
Miércoles, 5 de agosto
- Azcárraga
13.00 | Law
19.00 | David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño
22.00 | Pamela Rodríguez y Fantastic Negrito
- Plaza de España
14.00 | Colorado
20.00 | Greasy Belly
23.00 | Agoraphobia
01.00 | Frankie and the Witch Fingers
- Santa Margarita
19.00 | Freestyle People ft. Gallos del Norte
20.30 | Orquesta Invisible
22.00 | Catuxa Salom
23.30 | Bongeziwe Mabandla
- Castillo de San Antón
21.00 | Anna Andreu
- Plaza de María Pita
20.00 | Ángel Stanich
22.00 | Dorian
00.00 | Familia Caamagno y Orquestra do Quince
Jueves, 6 de agosto
- Azcárraga
13.00 | Apolo18
19.00 | MFC Chicken
22.00 | La Perra Blanco
00.00 | Moura
- Plaza de España
19.15 | Mar de Fondo
20.30 | MEU
23.00 | Tsunami Arise
01.00 | Ruxe Ruxe
- Santa Margarita
19.00 | Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band
20.30 | Mounqup
22.00 | Xosé Lois Romero & Aliboria 23.30 | Mari Froes
- Castillo de San Antón
21.00 | Ana Lua Caiano
- Plaza de María Pita
20.00 | Vicente Calderón
22.00 Yerai Cortés
Viernes, 7 de agosto
- Playa de Riazor
20.00 | Crowded
21.300 | Bala
22.30 | Sprints
00.30 | Rusowsky
Sábado, 8 de agosto
- Playa de Riazor
20.00 | Zënzar
21.00 | Sés
23.00 | Echo & The Bunnymen
01.00 | Bomba Estéreo