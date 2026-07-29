El universo Inditex afianza a A Coruña en el liderazgo económico en Galicia

Sede central de Inditex en Arteixo Javier Alborés

A Coruña y su área metropolitana revalidan su papel como el corazón económico de Galicia. Según recoge el informe Ardán Galicia 2026, seis grupos empresariales del polo herculino están presentes entre los diez primeros puestos de las empresas con sede en territorio gallego que más facturan.

El universo Inditex es clave para este dominio del norte gallego. Pontegadea Inversiones, compañía con sede en A Coruña que gestiona las inversiones de Amancio Ortega no relacionadas con el mundo de la moda, encabeza este listado, con 39.413 millones de euros de ventas.

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El segundo lugar corresponde a la propia Inditex, con domicilio social en Arteixo y que alcanza los 38.632 millones de euros, según los datos de este estudio económico elaborado por el Servicio de Estudios del Consorcio de la Zona Franca de Vigo en colaboración con la Cátedra Ardán de la Universidad de Vigo, que utilizan los datos de las cuentas anuales del ejercicio de 2024.

Peso de la moda

El tercer puesto es para el Grupo Gadisa (con oficinas en Betanzos y conocido por los supermercados Gadis), que registra 1.710 millones de euros de facturación. La cuarta posición es para Tempe, otra empresa del grupo Inditex, con 1.615 millones de euros. La firma alimentaria Vegalsa, con sede en A Coruña, figura en el puesto número seis, ya que contabiliza 1.548 millones de euros de ingresos. Gadisa vuelve a figurar en este listado en el octavo lugar con Gadisa Retail, que factura 1.488 millones.

Con 35 empresas instaladas en la comarca coruñesa, la actividad de las compañías de prendas de vestir es clave para que el norte de Galicia domine el ranking de Ardán. Supone una generación de riquezacomarcal del 22,33%, un volumen de negocios del 32,06% y una concentración de empleo del 4,04%.

Ubicación de las sedes de las empresas gallegas que más facturan El Ideal Gallego

“Destaca el grupo Inditex, que con tres empresas analizadas aglutina el 99,75% del VAB (Valor Añadido Bruto, indicador que mide la riqueza que crea una empresa) sectorial de la comarca y el 97,60% del empleo en 2024”, asegura este estudio sobre la actividad económica.

El análisis también indica que el grupo textil concentró en 2024 el 89,05% de la riqueza sectorial de la comarca coruñesa y el 59,84% del empleo del sector en la comarca.

Otras empresas

No figura ninguna compañía con sede en Vigo entre los diez primeros puestos del ranking elaborado por Ardán Galicia. Sí están presentes Grupo San José (5º) y Constructora San José (7ª), con domicilio social en Pontevedra. Facturan 1.557 y 1.502, respectivamente.

Fincorporativa, la sociedad propietaria de la madedera Finsa, se cuela entre las mayores empresas de Galicia si se tiene en cuenta la cifra de negocios. En concreto, factura 1.234 millones de euros y ocupa la novena posición. Mientras que Finsa se queda en 1.207 millones y se ubica en décima posición. Ambas tienen sede en Santiago.

Una de las conclusiones del estudio es que las empresas gallegas siguieron creciendo pese al escenario internacional de incertidumbre y aumentaron su valor añadido bruto un 5,25%, por encima del incremento de su actividad.