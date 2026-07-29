El reservado más caro de A Coruña: 1.000 euros, vodka premium y bombones

Un reservado de The Clab, durante una fiesta cubana Patricia G. Fraga

Hace tiempo que los conciertos van más allá de la música y la puesta en escena, para convertirse en experiencias. Se trata de un término aplicable a casi cualquier actividad de ocio, y que tiene que ver con hacer disfrutar al cliente, y también que el cliente pueda presumir de lo que está disfrutando. Y esa es precisamente la filosofía con la que trabaja la discoteca The Clab de cara a su fiesta del próximo sábado 1 de agosto: un reservado especial llamado Central Gold por 1.000 euros, y que incluye botella de vodka Beluga Doble Magnum (valorado en más de 300 euros) y bombones.

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Hay que matizar que los reservados están pensados para grupos, y en este caso el que ya se ha vendido estará ocupado por 8 personas, a razón de 125 euros por cabeza. Todas ellas serán mujeres. Pero, ¿qué ofrece la discoteca para que vuele un reservado de 1.000 euros y apenas queden plazas para los de 200 y 400? Se trata de una actuación única en Galicia del dj peruano Peligro, todo un referente entre el público latino y cada vez más reclamado en las grandes salas. “La fiesta de Peligro está orientada a mujeres solteras, que es el perfil de público que está reservando. Eso es lo que nos transmite el artista: ‘Soy soltera y hago lo que quiero’”, indica el director de operaciones de The Clab, Emilio Ron. Respecto a la selección de productos premium, tampoco nada es el azar. “Entre las élites, el vodka es lo preferido, y consideramos que los bombones maridan perfectamente. Además, hay un cambio en la mezcla, porque es vodka con tónica, y no con cítricos”, sentencia Ron.

La propiedad de la discoteca de la calle Costa Rica cree que la llegada de Peligro “va a marcar un antes y un después”, ya que el peruano promete “un despliegue que va a reventar la pista”. “Viene directamente de Frankfurt y es un soplo de aire fresco en verano, una temporada horrible para las discotecas, que acabaremos por cerrar en estos meses. La gente piensa en festivales y verbenas”, comenta Ron.

Más económico

El segundo grupo de reservados, el de 400 euros, incluye whisky premium, según Emilio Ron la bebida favorita del público latino. “Beben sobre todo Blue Label”, asevera, en referencia a la marca estrella de Johny Walker. Preferencias aparte, The Clab se siente en deuda con ese perfil de público. “Es el público, hoy en día, que más consume. Justo que ahora el consumo baja en dos dígitos, entre los latinos crece exponencialmente. Son los que mantienen la facturación en la noche”, confiesa.

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Los fans coruñeses de Dj Peligro tienen opciones más económicas. Aunque los tres tramos de entradas ya han volado, hay tickets a 17 euros.