El exministro de Justicia Francisco Caamaño, nombrado consejero de Enagás 

El exministro de Justicia en el último Gobierno de Rodríguez Zapatero, Francisco Caamaño EFE

El consejo de administración de Enagás ha acordado nombrar, a propuesta del accionista Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), consejero dominical de la compañía a Francisco Caamaño Domínguez, exministro de Justicia entre 2009 y 2011 en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Caamaño sustituye en el órgano rector de Enagás a Santiago Ferrer Costa, quien presentó su renuncia al cargo por motivos profesionales.

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Asimismo, el consejo de administración de Enagás ha acordado nombrar a Caamaño también vocal de la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos.

El 'holding' público SEPI es el principal accionista de Enagás, con una participación del 5% en su capital, al igual que Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.

Caamaño, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido Catedrático de Derecho Constitucional en las Universidades de Valencia y de A Coruña, donde desarrolló su actividad académica hasta este año.

Cuenta con una dilatada trayectoria institucional, habiendo desempeñado, entre otros, los cargos de Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, además del de Ministro de Justicia y presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Consejo de la Unión Europea durante la Presidencia española. También fue Diputado en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia.

Asimismo, fue Letrado del Tribunal Constitucional y, en la actualidad, ejerce como abogado especializado en Derecho público, Derecho corporativo, Derecho de la competencia, transparencia, protección de datos y cumplimiento normativo.

Es autor y director de numerosas publicaciones científicas en Derecho Constitucional, organización institucional, buen gobierno y compliance, y ha sido distinguido, entre otras condecoraciones, con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.