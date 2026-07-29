El conductor de A Coruña que recorrió toda una avenida en sentido contrario

Un vehículo circula en dirección contraria este miércoles en la avenida García Sabell AAVV Sector 7 Recinto Ferial

A punto de cumplirse un año de la despedida definitiva de A Coruña por parte de Joaquín Sabina, parece que algún despistado, o no tanto, intenta representar alguna de las letras del de Úbeda. En concreto, aquella que se preguntaba: "Cómo te has llevado a un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicida". Lo cierto es que el lugar elegido, la avenida García Sabell, sí tiene salida y está lejos de ser un callejón. Todo lo contrario, tiene hasta cuatro enormes carriles, con visibilidad perfecta, y separados por una mediana en cada sentido de la marcha. Ni eso ha impedido que, una vez más, un coche decidiese aproximarse a Matogrande en sentido contrario.

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Fue al mediodía, afortunadamente no con demasiado tráfico, pero sí con una circulación constante y ligera de ritmo. Ni se registraron colisiones ni la Policía Local recibió aviso alguno, pero por desgracia para los vecinos no supone una novedad. Están acostumbrados a ver peripecias o despistes de todo tipo en un barrio en el que las señales parecen tener poco o nada que decir.