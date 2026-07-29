El Ayuntamiento de A Coruña volverá a gestionar la piscina del Club del Mar a través de Emvsa

El Club del mar Quintana

La alcaldesa, Inés Rey, anunciaba la mañana de este miércoles que el Ayuntamiento volverá a gestionar la piscina del Club del Mar de San Amaro. "Hemos llegado a un acuerdo para que la gestión de la piscina vuelva a ser municipal", aseguraba Rey tras la presentación del programa de la Romería de Santa Margarita.

"Se lo encargaremos a un medio propio, que es Emvsa, para que una vez rescatada la concesión se gestione directamente por ellos", añadía la regidora, que explicaba que habrá un parón técnico los próximos meses. "Habrá un parón técnico en agosto y septiembre y recuperaremos la actividad normal en el mes de octubre", afirmó.

Explicaba esto tras denunciar este marte el grupo municipal popular, a través de su portavoz, Miguel Lorenzo, que el Tribunal Contencioso número 1 había dictado sentencia contra el Ayuntamiento por la gestión de la piscina, obligando a María Pita a indemnizar al Club del Mar con una cantidad en torno al medio millón de euros.

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El motivo era que la gestión de la piscina finalizó en mayo de 2023 y no se realizó un nuevo concurso. Desde aquel momento la gestión prosiguió en precario y el Club del Mar reclamaba los costes de mantenimiento desde el día de finalización del contrato, que se estimaron en el medio millón de euros mentado.

Sin embargo, tras el anuncio de que Emvsa gestionará la piscina a partir de ahora, Inés Rey anunciaba también que se tratará de llegar a un acuerdo con la entidad. "Estamos estudiando la sentencia, hablando también con el Club del Mar para alcanzar un acuerdo extrajudicial", aseguró.

Y, en este punto, añade que las relaciones con la institución son positivas. "La colaboración y cooperación con la directiva del club, especialmente con su presidente, Jorge Seco, es total y, por lo tanto, creo que pronto llegaremos a ese acuerdo", concluyó la alcaldesa.