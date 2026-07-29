Avenida del Ferrocarril, en el entorno de la futura estación intermodal Germán Barreiros

El Ayuntamiento de A Coruña avanza con el plan de mejoras previsto en el entorno de la estación intermodal, que continúa por la avenida del Ferrocarril con la adjudicación de las obras de reurbanización que se llevarán a cabo entre la ronda de Outeiro y la calle General Rubín, cofinanciadas con fondos Feder 2021-2027.

La alcaldesa, Inés Rey, informó este miércoles en la Junta de Gobierno de que los trabajos supondrán una inversión de 1,4 millones de euros y serán ejecutados por la empresa Canarga, que presentó la oferta mejor valorada por la Mesa de Contratación, que tuvo en cuenta factores como la reducción del plazo estimado para completar las obras (dos meses menos) y el incremento en 12 meses del plazo de garantía de las mismas.

Este miércoles, la Junta de Gobierno Local aprobó los trámites que abren camino a la próxima puesta en marcha de esta intervención, incluida en el Plan de Acción Integrado (PAI) para conectar la Ronda de los Barrios, al amparo de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de A Coruña, explicaron fuentes municipales.

La previsión de los servicios locales es que, desde la puesta en marcha de las obras, la reurbanización de la avenida del Ferrocarril se complete en ocho meses, siendo una actuación clave para "profundizar en la remodelación de las calles que arrodean la intermodal, una hoja de ruta ya visible en puntos como la avenida de A Sardiñeira —renovada con fondos Next Generation— y en el nuevo vial que conecta con la avenida de Arteixo por Agra dos Mallos.

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“La nueva estación intermodal mejorará los servicios de transporte y, además, tendrá un impacto muy positivo en el conjunto de la zona, tanto en términos socioeconómicos como de movilidad. Entendemos que es fundamental que la creación de la intermodal contribuya a transformar los barrios colindantes, a mejorar los espacios públicos de A Sardiñeira, Os Mallos y Lonzas. Y esa es la línea de acción en la que estamos trabajando, con el objetivo de que la avenida del Ferrocarril gane accesibilidad, más calidad urbana y más seguridad vial en su conjunto”, explicó la regidora.

1,6 millones de euros para espacios deportivos

Además, el Ayuntamiento destinará 1,6 millones al mantenimiento de espacios deportivos. La Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación del contrato plurianual correspondiente al servicio de conservación y mantenimiento integral de las instalaciones deportivas municipales, en el que se invertirán 1,6 millones hasta el año 2028.

La UTE Ángel Roade – Jardinería Arce será la encargada de prestar el servicio hasta dicho ejercicio, tras ser la oferta mejor valorada por la Mesa de Contratación, que tuvo en cuenta aspectos añadidos a la propuesta económica inicial. Por ejemplo, la colocación de líneas de vida o sistemas de seguridad para trabajos en altura en los pabellones polideportivos, sin coste repercutido para el Ayuntamiento.

De esta forma, el Gobierno municipal avanza con el plan de mejoras previsto en los espacios deportivos que son de titularidad municipal, donde también se está trabajando para modernizar sus infraestructuras. Actualmente hay actuaciones en marcha en los campos de fútbol de Visma, donde se están renovando los tapetes artificiales, y en la Ciudad Deportiva de la Torre - Arsenio Iglesias, con la primera fase para reformar los vestuarios de la instalación.

1,4 millones en inversiones para emergencias

También este miércoles el Gobierno municipal dio luz verde a una inversión de 1,4 millones en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

La mitad de esta cifra, más de 700.000 euros, se destinará a la contratación, suministro y mantenimiento integral de un vehículo configurado como puesto de mando avanzado (PMA), clave para garantizar la máxima coordinación operativa en emergencias e intervenciones complejas y dispositivos de seguridad en eventos multitudinarios, agilizando la toma de decisiones en tiempo real y garantizando una respuesta más completa en contextos de emergencia, explicó el Ayuntamiento.

Además, también se aprobó la contratación del suministro de un furgón de salvamentos varios, con vistas a la renovación del actual vehículo que está operativo. En este caso, la inversión también será próxima a los 700.000 euros.