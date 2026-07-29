¿Cuánto gana Audasa con los peajes y las áreas de servicio de la AP-9?

Uno de los peajes de la AP-9 a su paso por el municipio coruñés de Abegondo Cabalar

La concesionaria de la AP-9, la coruñesa Autopistas del Atlántico (Audasa), ha cerrado el primer semestre de este 2026 con 45,9 millones de euros de beneficio neto, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto supone un incremento del 3,1% en comparación con el mismo período del año pasado, en el que contabilizó 44,5 millones. En cuanto a los ingresos, se elevaron hasta los 108,17 millones de euros, un 0,85% más.

La cuenta de resultados de esta empresa revela que la mayor parte de los ingresos proceden de la gestión de los peajes de la autopista que une Ferrol con la frontera portuguesa. En concreto, esta cifra asciende a 106,32 millones de euros. El restante, 1,85 millones, llega a través de otra vía de negocio que nutre a Audasa, las áreas de servicio ubicadas en esta vía de alta capacidad clave para las comunicaciones de Galicia.

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Esta compañía destaca que registró un crecimiento continuado en el uso de la infraestructura hasta alcanzar los 61 millones de viajes con una intensidad media diaria (IMD) de 26.833 vehículos, lo que supone un 3,15% más. El 81% de los conductores ha hecho uso del telepeaje (Vía-T) y los usuarios ahorraron más de 43,8 millones de euros a través de las bonificaciones públicas (31,7 millones), el descuento comercial propio del 25 % aplicado por la empresa (5,5 millones) y los peajes en sombra (6 millones).

En materia financiera, la compañía refinanció 66,8 millones de euros en obligaciones con vencimiento a 2036 y reestructuró préstamos bancarios a través de operaciones bilaterales hasta 2033.

Siniestros

La concesionaria también informa de una reducción del 60 % los accidentes con daños personales por irrupción de jabalíes después de haber implementado barreras inteligentes y sistemas de cámaras en enlaces clave como A Barcala o Santa Marta, en A Coruña.

Además, ha impulsado la transición ecológica mediante la puesta en marcha de sus primeros 16 puntos de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos de un total de 74 previstos en el corredor de la AP-9.

De acuerdo con el programa de inversiones ordinarias de reposición y gran reparación de la compañía, la mayor parte de las actuaciones, principalmente en firmes, se realizarán en el segundo semestre del año.

Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, SA (Audasa) se constituyó como sociedad anónima el 16 de octubre de 1973, al amparo de las leyes españolas, otorgándole el Estado Español una concesión para la construcción, conservación y explotación de una autopista de peaje entre las poblaciones de Tui (frontera con Portugal) y Ferrol.

El objeto social también incluye la explotación, en la forma legalmente establecida, de las áreas de servicio de la autopista. El final de la concesión se producirá el 18 de agosto de 2048, fecha en la que se prevé la recuperación de la inversión total en la autopista y la amortización de la deuda.