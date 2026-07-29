Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Confirmados: estos serán los festivos locales de A Coruña en 2027

La Virgen del Rosario vuelve a ser la damnificada

Esther Durán
29/07/2026 11:48
Saltando las hogueras
Un hombre salta una hoguera en San Juan en A Coruña
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Junta de Gobierno de A Coruña aprobó de manera oficial el calendario de festivos locales del año 2027. Como adelantó El Ideal Gallego, serán no laborables el 9 de febrero (martes de Carnaval) y el 24 de junio (San Juan).

Estos serán los dos festivos locales de A Coruña en 2027

Más información

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció en junio que su gobierno ha propuesto como festivos propios de Galicia para 2027 los días 19 de marzo (San José) y 17 de mayo (Día das Letras Galegas). El máximo mandatario autonómico explicó que, al caer festivo el 25 de julio, (motivo por el que 2027 será Año Santo) el Gobierno gallego opta por señalar en rojo en el calendario el 19 de marzo.

Las administraciones locales tenían entonces derecho a elegir dos días. En el caso del Ayuntamiento coruñés, la decisión estuvo clarael 2027 traerá como festivos locales en A Coruña el tradicional Martes de Carnaval y San Juan.

El gran sacrificado será de nuevo el Rosario, el  7 de octubre, que en 2027 será un jueves. Fue en la época del popular Carlos Negreira como alcalde de A Coruña cuando, para atender una mayoritaria demanda ciudadana, se rompió la tradición y se decretó el día de San Juan festivo por primera vez. En 2012 y 2013, también durante el mandato de Negreira, el 24 de junio caía en domingo, por lo que el Rosario se mantuvo en el calendario de festivos. Sin embargo, en 2014, los populares tuvieron que tomar una decisión que despertó críticas, sobre todo del sector religioso y del barrio de la Ciudad Vieja, y se optó por sacrificar el Rosario y optar por San Juan. Desde entonces, el 24 de junio ha sido siempre festivo local salvo cuando ha caído en domingo o, como en el actual 2026, ha sido designado como festivo autonómico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Festa da Cebola Chata @Quintana (32)

Bico de Xeado estrena sabor: 'cebola chata' caramelizada para celebrar el 25 aniversario de cita culinaria más emblemática de Miño
Lucía Tenreiro
Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña concede máis de 10 millóns en axudas do PEL a 1.510 autónomos, microempresas e pemes
Redacción
07 agosto 2017 página 24Curtis.- La Festa do Cabalo de Teixeiro cita en el municipio a los ejemplares más vistosos de Galicia

Los vistosos 25 años de la Festa do Cabalo de Teixeiro
Lucía Tenreiro
Gente disfrutando del sol en las terrazas de la Marina

Los sindicatos de hostelería de A Coruña convocan una huelga para el día del eclipse
EP