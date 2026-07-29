Confirmados: estos serán los festivos locales de A Coruña en 2027

Un hombre salta una hoguera en San Juan en A Coruña Carlota Blanco

La Junta de Gobierno de A Coruña aprobó de manera oficial el calendario de festivos locales del año 2027. Como adelantó El Ideal Gallego, serán no laborables el 9 de febrero (martes de Carnaval) y el 24 de junio (San Juan).

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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció en junio que su gobierno ha propuesto como festivos propios de Galicia para 2027 los días 19 de marzo (San José) y 17 de mayo (Día das Letras Galegas). El máximo mandatario autonómico explicó que, al caer festivo el 25 de julio, (motivo por el que 2027 será Año Santo) el Gobierno gallego opta por señalar en rojo en el calendario el 19 de marzo.

Las administraciones locales tenían entonces derecho a elegir dos días. En el caso del Ayuntamiento coruñés, la decisión estuvo clara: el 2027 traerá como festivos locales en A Coruña el tradicional Martes de Carnaval y San Juan.

El gran sacrificado será de nuevo el Rosario, el 7 de octubre, que en 2027 será un jueves. Fue en la época del popular Carlos Negreira como alcalde de A Coruña cuando, para atender una mayoritaria demanda ciudadana, se rompió la tradición y se decretó el día de San Juan festivo por primera vez. En 2012 y 2013, también durante el mandato de Negreira, el 24 de junio caía en domingo, por lo que el Rosario se mantuvo en el calendario de festivos. Sin embargo, en 2014, los populares tuvieron que tomar una decisión que despertó críticas, sobre todo del sector religioso y del barrio de la Ciudad Vieja, y se optó por sacrificar el Rosario y optar por San Juan. Desde entonces, el 24 de junio ha sido siempre festivo local salvo cuando ha caído en domingo o, como en el actual 2026, ha sido designado como festivo autonómico.