ButacaZero revive el mito de Drácula con 'A velada de Londres', su nuevo espectáculo, que presentará en el teatro Rosalía

El equipo de 'A velada de Londres' Cedida

ButacaZero, la plataforma creativa codirigida por Esther F. Carrodeguas y Xavier Castiñeira, estrenará un nuevo espectáculo la próxima temporada en el teatro Rosalía de Castro. Se trata de 'A velada de Londres', una pieza que reversiona la mitología de Drácula y con la que la compañía pretende rendir homenaje al dramaturgo y actor Manuel Lorenzo. El estreno tendrá lugar el 4 de septiembre.

La dupla creativa, tras sorprender al mundo de la escena con 'IRIBARNE', regresa para adentrarse, por vez primera, en el teatro del autor de O Valadouro. Según explican en un comunicado, la elección de esta pieza, que forma parte del volumen 'Veladas Indecentes' (con la que Lourenzo se convirtió en el 1997 en el primero autor gallego en ganar el Premio Nacional de Literatura Dramática), guardia una honda huella emocional para Castiñeira, pues trabajó como ayudante de dirección del propio Lourenzo en este texto en el inicio de su carrera. Una experiencia marcada por el consejo que el maestro le dio en aquel entonces: “Abre os ollos e róubame o que poidas”. Hoy, ButacaZero devuelve aquel gesto de generosidad con un montaje riguroso, luminoso y lleno de gratitud.

La obra de Lourenzo propone una original farsa y fantasía alrededor del 'Drácula' de Bram Stoker. La trama inicia cuando el procurador Jonathan Harker regresa a su vida burguesa tras su viaje a los Cárpatos, obsesionado por la figura del Conde. Su esposa Mina intenta protegerlo, pero la entrada en escena de un misterioso doctor (que resulta ser el propio Drácula) desencadena un proceso en el que el mundo sobrenatural va desplazando la rígida moral vitoriana. Lejos del terror convencional, el texto explora la tensión entre los instintos y la razón, entendiendo la "vampirización" como un acto de amor, liberación y aceptación del deseo.

Con una duración de una hora, la lectura de Castiñeira triangula el universo original de Stoker, el texto de Lourenzo y una potente dimensión escénica. La atmósfera victoriana se va transformando gradualmente a medida que la naturaleza y el elemento sobrenatural se apoderan del espacio.

El elenco de 'A velada de Londres' combina la solidez de actores de amplia trayectoria como Xurxo Cortázar ('Iribarne', 'Shakespeare en Roma', 'El Premio') con nuevas promesas emergentes de la escena, como Sophia Rodal y Teo Piñeiro, manteniendo vivo así el espíritu de Lourenzo de apostar siempre por el impulso del talento joven. La propuesta de ButacaZero destaca, además, por la presencia constante en el escenario de la soprano y violonchelista Esperanza Mara, quien canta e interpreta la banda sonora (creada por Iago Hermo) en directo e interactúa en la acción dramática.