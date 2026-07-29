Así luce el Fitness Park que toma el relevo de Zara en el centro de A Coruña

Operarios en el Fitness Park German Barreiros

Falta solamente un mes para que la noticia adelantada por El Ideal Gallego se haga realidad. El segundo Zara de la historia, el del número 28 de la calle Torreiro, se convertirá en un gimnasio de la cadena Fitness Park. En concreto, el número 101 en toda España. Han pasado dos años desde que este diario publicó el cambio de rumbo del conocido espacio, de 1.500 metros cuadrados, y los pasos han sido lentos en un principio y constantes desde el pasado mes de mayo, cuando comenzaron definitivamente los trabajos.

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Con la infraestructura ya muy adelantada, y las promociones de bienvenida activas, también puede adivinarse ya el que será el aspecto final de Fitness Park. El nombre del gigante francés aparece a pie de calle y son muchos los que se paran para tomar fotos, y también para informarse. De hecho, hay casos de potenciales clientes que hace dos años se anotaron en la promoción de bienvenida y que, mientras duraban los trabajos de adecuación, decidieron apuntarse de manera más o menos provisional en otros centros de A Coruña.

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La oferta de preapertura es de 8 semanas gratis y, posteriormente, 27 euros durante 4 semanas. Muchos que han probado las instalaciones del que está en el Carrefour de Alfonso Molina han recomendado a sus amigos apuntarse al de Torreiro. El de Marineda City es el otro centro que también triunfa en la ciudad