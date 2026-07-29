Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Amper ya tiene socio para construir su fábrica de eólica marina del Puerto Exterior de A Coruña

Cofides, sociedad adscrita al Ministerio de Economía, invertirá 20 millones de euros en su filial WindWaves

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 18:57
Vista del Puerto Exterior de Langosteira
Vista del Puerto Exterior de Langosteira
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cofides, sociedad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, invertirá 20 millones de euros en WindWaves, la filial del Grupo Amper de eólica marina, mediante la asunción de un aumento de capital dinerario para adquirir un 30% de la compañía, según el acuerdo firmado este miércoles entre ambas empresas.

Esta inversión complementará las realizadas por Amper hasta la fecha y, conjuntamente, va a permitir la financiación inicial de varias actuaciones.

Uno de los peajes de la AP-9 a su paso por el municipio coruñés de Abegondo

¿Cuánto gana Audasa con los peajes y las áreas de servicio de la AP-9?

Más información

En primer lugar, se contempla la construcción de unas nuevas instalaciones en el Puerto Exterior de La Coruña con capacidad de acometer proyectos de eólica marina para estructuras tanto fijas como flotantes, que serán destinados a mercados internacionales, reforzando así la capacidad exportadora de la empresa.

Asimismo, se prevé implementar un programa de digitalización de las operaciones como parte del despliegue industrial y adecuar las instalaciones de As Somozas para actuar como soporte a las operaciones de las nuevas instalaciones en La Coruña.

Por último, la inversión permitirá validar los procesos a escala industrial y preparar la fabricación en serie de velas rígidas para propulsión eólica, orientadas a la descarbonización del transporte marítimo.

El consejero delegado de Amper, Enrique López, ha afirmado que "la inversión de Cofides en WindWaves permitirá maximizar las inversiones que reforzarán el liderazgo del grupo en estructuras para eólica marina tanto fijas como flotantes, contribuyendo así a la independencia energética y la autonomía estratégica de Europa".

La presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha destacado que "con esta operación, Cofides acompaña el crecimiento de Amper a través de WindWaves, que combina innovación tecnológica y una clara vocación internacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Operarios en el Fitness Park

Así luce el Fitness Park que toma el relevo de Zara en el centro de A Coruña
Guillermo Parga
Imagen virtual del exterior de la British International School

Rioboo acusa al BNG de pretender el cierre de un centro educativo privado de Sésamo
Fran Moar
Un vehículo circula en dirección contraria este miércoles en la avenida García Sabell

El conductor de A Coruña que recorrió toda una avenida en sentido contrario
Guillermo Parga
Festa da Cigala en Lorbé en 2025

Navajas, sidra y Los Satélites: Lorbé abre cuatro días de festejos por el Carmen
Noelia Díaz