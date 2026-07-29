Amper ya tiene socio para construir su fábrica de eólica marina del Puerto Exterior de A Coruña

Vista del Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

Cofides, sociedad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, invertirá 20 millones de euros en WindWaves, la filial del Grupo Amper de eólica marina, mediante la asunción de un aumento de capital dinerario para adquirir un 30% de la compañía, según el acuerdo firmado este miércoles entre ambas empresas.

Esta inversión complementará las realizadas por Amper hasta la fecha y, conjuntamente, va a permitir la financiación inicial de varias actuaciones.

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En primer lugar, se contempla la construcción de unas nuevas instalaciones en el Puerto Exterior de La Coruña con capacidad de acometer proyectos de eólica marina para estructuras tanto fijas como flotantes, que serán destinados a mercados internacionales, reforzando así la capacidad exportadora de la empresa.

Asimismo, se prevé implementar un programa de digitalización de las operaciones como parte del despliegue industrial y adecuar las instalaciones de As Somozas para actuar como soporte a las operaciones de las nuevas instalaciones en La Coruña.

Por último, la inversión permitirá validar los procesos a escala industrial y preparar la fabricación en serie de velas rígidas para propulsión eólica, orientadas a la descarbonización del transporte marítimo.

El consejero delegado de Amper, Enrique López, ha afirmado que "la inversión de Cofides en WindWaves permitirá maximizar las inversiones que reforzarán el liderazgo del grupo en estructuras para eólica marina tanto fijas como flotantes, contribuyendo así a la independencia energética y la autonomía estratégica de Europa".

La presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha destacado que "con esta operación, Cofides acompaña el crecimiento de Amper a través de WindWaves, que combina innovación tecnológica y una clara vocación internacional.