Agrupaciones de Botsuana, Filipinas, Perú y Armenia protagonizarán el Festival Internacional de Folclore de A Coruña
Uno de las citas clásicas de las Fiestas de María Pita se celebrará del 12 al 16 de agosto
En la segunda semana de las Fiestas de María Pita dará comienzo una de las citas clásicas de las celebraciones veraniegas del agosto herculino. Se trata del Festival Internacional de Folclore, que este año contará con la presencia de agrupaciones de Botsuana, Perú, Filipinas y Armenia.
El certamen se celebrará entre el 12 y el 16 de agosto. El 12 de agosto, a las 18.30 horas en la plaza de España será la primera actuación, de la que formarán parte Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia), Identidad Perú Taller de Danza (Perú) y la asociación de coros y danzas Eidos (en representación de A Coruña).
La presentación será el día 13 en el Cantón Grande y en La Marina, mientras que los siguientes días las actuaciones alternarán el Cantón Grande y La Marina, la plaza de María Pita y la plaza de España.
Los días 15 y 16 (a las 19.00 y 18.00 horas, respectivamente), habrá sendos desfiles entre Palexco y María Pita. La última actuación, la que cierre el festival, será el 16 de agosto, a las 19.00 (horas antes del concierto de Tony Hadley), con la presencia de las cinco formaciones.
Programación completa
Esta será la programación completa del Festival Internacional de Folclore:
- 12/08 - 18.30 horas - Plaza de España - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia), Identidad Perú Taller de Danza (Perú) y la asociación de coros y danzas Eidos
- 13/08 - 19.00 horas - Cantón Grande - Presentación de las agrupaciones de Perú y Filipinas
- 13/08 - 19.00 horas - La Marina - Presentación de las agrupaciones de Armenia y Botsuana
- 13/08 - 20.00 horas - Plaza de España - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia) y Identidad Perú Taller de Danza (Perú)
- 14/08 - 19.00 horas - Cantón Grande - Presentación de las agrupaciones de Armenia y Botsuana
- 14/08 - 19.00 horas - Presentación de las agrupaciones de Perú y Filipinas
- 14/08 - 20.00 horas - Plaza de María Pita - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia) y Identidad Perú Taller de Danza (Perú)
- 15/08 - 19.00 horas - Palexco - Desfile de las agrupaciones entre Palexco y María Pita
- 15/08 - 20.00 horas - Plaza de España - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia) y Identidad Perú Taller de Danza (Perú)
- 16/08 - 18.00 horas - Palexco - Desfile de las agrupaciones entre Palexco y María Pita
- 16/08 - 19.00 horas - Plaza de María Pita - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia) y Identidad Perú Taller de Danza (Perú) y Eidos (A Coruña).