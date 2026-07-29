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A Coruña

Agrupaciones de Botsuana, Filipinas, Perú y Armenia protagonizarán el Festival Internacional de Folclore de A Coruña

Uno de las citas clásicas de las Fiestas de María Pita se celebrará del 12 al 16 de agosto

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/07/2026 17:01
Una de las actuaciones del Festival Internacional de Folclore el pasado verano
Una de las actuaciones del Festival Internacional de Folclore el pasado verano
Quintana
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En la segunda semana de las Fiestas de María Pita dará comienzo una de las citas clásicas de las celebraciones veraniegas del agosto herculino. Se trata del Festival Internacional de Folclore, que este año contará con la presencia de agrupaciones de Botsuana, Perú, Filipinas y Armenia.

El certamen se celebrará entre el 12 y el 16 de agosto. El 12 de agosto, a las 18.30 horas en la plaza de España será la primera actuación, de la que formarán parte Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia), Identidad Perú Taller de Danza (Perú) y la asociación de coros y danzas Eidos (en representación de A Coruña).

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

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La presentación será el día 13 en el Cantón Grande y en La Marina, mientras que los siguientes días las actuaciones alternarán el Cantón Grande y La Marina, la plaza de María Pita y la plaza de España

Los días 15 y 16 (a las 19.00 y 18.00 horas, respectivamente), habrá sendos desfiles entre Palexco y María Pita. La última actuación, la que cierre el festival, será el 16 de agosto, a las 19.00 (horas antes del concierto de Tony Hadley), con la presencia de las cinco formaciones.

Tony Hadley, de Spandau Ballet

Tony Hadley, la voz de Spandau Ballet, actuará gratis en María Pita la noche del 16 de agosto

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Programación completa

Esta será la programación completa del Festival Internacional de Folclore:

  • 12/08 - 18.30 horas - Plaza de España - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia), Identidad Perú Taller de Danza (Perú) y la asociación de coros y danzas Eidos
  • 13/08 - 19.00 horas - Cantón Grande - Presentación de las agrupaciones de Perú y Filipinas
  • 13/08 - 19.00 horas - La Marina - Presentación de las agrupaciones de Armenia y Botsuana
  • 13/08 - 20.00 horas - Plaza de España - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia) y Identidad Perú Taller de Danza (Perú)
  • 14/08 - 19.00 horas - Cantón Grande - Presentación de las agrupaciones de Armenia y Botsuana
  • 14/08 - 19.00 horas - Presentación de las agrupaciones de Perú y Filipinas
  • 14/08 - 20.00 horas - Plaza de María Pita - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia) y Identidad Perú Taller de Danza (Perú)
  • 15/08 - 19.00 horas - Palexco - Desfile de las agrupaciones entre Palexco y María Pita
  • 15/08 - 20.00 horas - Plaza de España - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia) y Identidad Perú Taller de Danza (Perú)
  • 16/08 - 18.00 horas - Palexco - Desfile de las agrupaciones entre Palexco y María Pita
  • 16/08 - 19.00 horas - Plaza de María Pita - Actuación de Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts (Filipinas), Traditional Dance Ensemble 'Hachn' (Armenia) y Identidad Perú Taller de Danza (Perú) y Eidos (A Coruña).
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