Las ‘víctimas’ de la falta de callejero en O Birloque: “Estuve una hora en el suelo esperando una ambulancia”

Adrián Couceiro, en el lugar del accidente Carlota Blanco

Adrián Couceiro define como un “horror” lo que vivió el pasado 14 de julio, cuando un accidente de moto en la rotonda de Lonzas lo tuvo una hora “tirado en el suelo” retorciéndose de dolor mientras esperaba una ambulancia que no lograba localizar el lugar debido a la ausencia de nombre oficial en el callejero. Una situación que no es nueva y que pone en alerta a los vecinos, que urgen que se arregle este problema cuyas consecuencias van más allá de que no llegue un paquete o se pierdan los repartidores.

El accidente de este vecino del barrio saca a la palestra dos grandes demandas de la Asociación Monte Martelo. Por un lado, la necesidad de contar con un callejero adecuado y, por otro, la urgencia de un “asfaltado en condiciones”. Y es que Adrián Couceiro sufrió la caída de su moto por esquivar un bache que conocía de sobra. “Me metí por la izquierda para intentar evitar el agujero, que si te fijas es tremendo, y por hacerlo me comí toda la gravilla y me fui al suelo”, cuenta el afectado.

Couceiro pasa por esta zona habitualmente, por lo que era cuestión de tiempo que ocurriese una desgracia. “Hay muchas zonas con las carreteras en mal estado en O Martinete y O Birloque”, denuncia el presidente de la asociación, Amar Basic, que demanda un plan de reasfaltado general.

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De hecho, no es la primera vez que la caída de un motorista logra que arreglen una carretera. La anterior había sido en la calle Juan Darriba, cerca de la Autoescuela El Birloque-Elviña. “Entonces se parcheó, pero lo que necesita esa calle es que la reasfalten entera. En teoría está dentro del plan de barrios, pero parece que tienen que pasar este tipo de cosas para que actúen”, lamenta Basic.

Aunque la zona negra del barrio son las carreteras DP-3004 y DP-0512, sin nombre, que concentran una veintena de accidentes cerca del paso inferior junto al depósito de vehículos. “Yo ahora temo que en la rotonda de Lonzas atropellen a alguien. Es otra de las reivindicaciones que tenemos, que se humanice esta zona porque por ahí cruza mucha gente como si hubiese acera y no la hay. Es una zona urbana aunque el Estado diga que no porque pasan camiones y vehículos pesados”, denuncia.

Una espera eterna

Es precisamente en esa rotonda donde Adrián Couceiro sufrió el accidente, que de casualidad vio el presidente de la asociación de vecinos que estaba por la zona. “Fue como un ángel caído del cielo”, reconoce el afectado, que sufrió una luxación de hombro y múltiples heridas como consecuencia de la caída.

Fue Amar Basic quien avisó a la ambulancia, pero esta no lograba dar con la zona: “Le dijeron que tardaba diez minutos, pero no fue así. Volvió a llamar y estaban en la rotonda de Salgado Torres, que es más arriba”. Pero no fue hasta una hora más tarde cuando dieron con el lugar: “El problema es que las calles no tienen nombre y no sabes dónde decir. Hasta estoy teniendo problemas con el seguro para poder identificar el punto exacto del accidente”, lamenta.

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La espera para Adrián fue “terrible”. “No me podía levantar y tuve que estar una hora tirado en el suelo con un dolor increíble. Hubo momentos en que le dije a los policías que me subieran al coche patrulla o al de quien fuera porque no aguantaba. Estaba desesperado”, confiesa.

Desde la asociación explican que llevan mucho tiempo pidiendo el reasfaltado de esta zona, una actuación que “se complica cuando entran otros actores de por medio”. En el caso de esta rotonda, corresponde al Estado. “Nos reunimos en abril de 2024 con ellos, pero seguimos sin ver avances”, lamenta Basic, que reconoce que están “hartos” de pelear con las entidades.

Por otra parte, la asociación propone que, una vez se logre cambiar la titularidad al Ayuntamiento, la conexión de la rotonda de Lonzas con Peña A Chave adopte el nombre del expresidente del Real Club Deportivo Augusto César Lendoiro, quien fue pregonero de las pasadas fiestas del barrio.

Monte Martelo ya había anunciado su intención de poner este nombre a una calle en el pregón, una propuesta junto a la AV San Cristovo das Viñas que ahora proponen para esta zona.