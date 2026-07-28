Últimos días para que las pymes de A Coruña accedan a ayudas para su expansión internacional 

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo Quintana

El próximo 31 de julio finaliza el plazo para solicitar la participación en Xpande Digital 2026, el programa de la Cámara de Comercio de A Coruña que combina servicios de asesoramiento personalizado con ayudas económicas para impulsar la presencia internacional de las pequeñas y medianas empresas mediante herramientas digitales.

Esta iniciativa está orientada a empresas que quieran iniciar o consolidar su actividad en mercados exteriores, proporcionando acompañamiento estratégico para diseñar y ejecutar planes de posicionamiento online en mercados internacionales. El programa busca facilitar el acceso a clientes de otros países, reforzando la visibilidad y competitividad de las empresas participantes, según señala el organismo cameral.

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Entre los requisitos para participar, los interesados deben disponer de una página web operativa que refleje su oferta de productos o servicios destinada a la exportación digital y definir un mercado internacional objetivo.

Las solicitudes se realizan de forma telemática a través de la sede electrónica de la Cámara. Además, el programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

Por otro lado, la Cámara mantuvo una reunión con la directora general del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Covadonga Toca, en la que ambas partes analizaron la evolución económica del área coruñesa, la situación actual de las empresas y los principales retos que afronta el tejido productivo.