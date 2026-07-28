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A Coruña

Tony Hadley, la voz de Spandau Ballet, actuará gratis en María Pita la noche del 16 de agosto

El recital se iniciará a las 22 horas

Víctor Seoane
28/07/2026 10:44
Tony Hadley, de Spandau Ballet
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El cantante Tony Hadley, que fue voz de una de las bandas más populares de los 80, Spandau Ballet, actuará de forma gratuita el próximo domingo 16 de agosto en la plaza de María Pita, según confirmaron esta mañana fuentes municipales.

Comienza el ensamblaje del escenario en la plaza de María Pita para las fiestas de agosto

Comienza el montaje del escenario para las fiestas en la plaza de María Pita

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Es una incorporación estelar de última hora al programa oficial, ya presentado. Para ese día, en ese lugar, estaba fijada una actuación del tradicional Festival Internacional de Folclore. Esta se celebrará por la tarde y el comienzo del artista británico se iniciará a las 22 horas. Es la segunda actuación prevista en España de Tony Hadley este agosto, tras la anunciada para el día 1 en la sierra de la Tramontana, que es de pago. El pasado 12 de julio actuó en Valencia y los pases costaban 40 euros.

Spandau Ballet (formada originalmente por Tony Hadley, John Keeble, Gary Kemp, Martin Kemp y Steve Norman) nació en 1979 y obtuvo un enorme éxito en los años 80, en los que alcanzaron la cumbre del pop comercial con marca británica junto a Duran Duran, que lideraba Simon Le Bon. Canciones como ‘True’, ‘Gold’, 'Only When You Leave' o ‘Through the Barricades’ se convirtieron en éxitos mundiales. En 1990 se separaron y sus miembros emprendieron carreras en solitario. Entre 2009 y 2019 se volvieron a reunir, si bien Hadley dejó la banda antes de ese final, en 2017. Spandau Ballet nunca llegó a actuar en Galicia, y la localidad más cercana a la que sus seguidores gallegos han podido ir a verlos es a Oporto.

Luz Casal, durante su concierto en el Palacio de la Ópera en 2023

Este es el programa completo de las Fiestas de María Pita

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Hadley, convertido ya a estas alturas en un ‘crooner’, ha publicado siete discos en solitario entre 1992 y 2024, cuando salió el último, ‘The mood I'm in’.

El vocalista británico se une así a los conciertos que están anunciados ya en la principal plaza coruñesa, que son los de Luz Casal (1 de agosto); Mercedes Peón (2 de agosto); La Delio Valdez (3 de agosto); el macroevento Los40 Summer Live (4 de agosto), con artistas como DePol, Enol o Chiara OliverGinebras (9 de agosto), el espectáculo familiar 'El libro de la Selva' (10 de agosto), The Rapants (11), la actuación de la orquesta Los Satélites, coincidiendo con el eclipse (12 de agosto), Fillas de Cassandra (13) e Israel Fernández (15 de agosto).

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