La tala también ha llegado a otros lugares céntricos como la plaza de Ourense o el parque de Santa Margarita

Un operario tala un castaño en Méndez Núñez en marzo Javier Alborés

Uno de los principales problemas que tiene que afrontar el Gobierno local es la tala de árboles grandes pero enfermos. Muchos de ellos presentan riesgo de caída que potencialmente puede ser mortal para los transeúntes, por lo que no queda más remedio para las autoridades que cortar por lo sano. Eso es lo que tendrá que hacerse con los restantes seis olmos del jardín de San Carlos, igual que ha pasado con casi todos los chopos de la plaza de Ourense y con gran parte de los pinos del parque de Santa Margarita. A medida que se secan los árboles crece el peligro de desprenderse ramas de varios metros de largo, que pueden herir o matar a los transeúntes.

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En diciembre del año pasado fue cuando la plaza de Ourense se despidió de sus chopos. Tenían 25 metros de altura y sombreaban toda la zona, pero presentaban demasiadas pudriciones y los técnicos de Medio Ambiente decidieron que existía peligro, así que no hubo más remedio que proceder a su corte, a pesar de las protestas.

El caso es que la mayor parte de los coruñeses se sienten muy apegados a sus árboles, y más si son antiguos y grandes, y la alcaldesa, Inés Rey, se ve obligada a dar explicaciones cada vez que se talan árboles en lugares visibles, como ocurrió en abril del año pasado en la calle Juan Castro Mosquera, donde se cortaron nueve ejemplares. En estos casos, la regidora suele responder que siempre planta más árboles de los que retira.

La tala de un segundo álamo todavía ensombrece más la plaza de Ourense Más información

Un ejemplo es el parque de Santa Margarita. A principios de año, se talaron siete árboles en el parque (la mayoría eucaliptos) debido a daños estructurales que producen riesgo de caída. Y en su lugar, se están plantando otros 40. Todavía no se han acabado las obras de mejora en la zona verde, pero se espera que finalicen en los próximos días.

Cortes en las ramas

Lo mismo ocurre con los olmos de San Carlos. Ahora representan un peligro para los visitantes, muchos de ellos británicos, que recorren este jardín de estilo romántico inglés que guarda los restos de uno de los héroes más importantes de la historia de Reino Unido, sir John Moore. De hecho, ya se ha cortado una de las ramas más altas de uno de los árboles.

Por supuesto, la arboleda más importante que subsiste es el palmeral de Méndez Núñez, aunque amenazado por otro escarabajo, el picudo rojo, que ha acabado con casi todas las palmeras de España y de la ciudad. De momento, las de Méndez Núñez se han librado de la tala, pero todos temen que sea cuestión de tiempo.