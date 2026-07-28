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MG da a conocer sus modelos eléctricos en una jornada este martes en A Coruña tras el desembarco de SAIC en Ferrol
A Coruña

MG da a conocer sus modelos eléctricos en Marineda City

La jornada en A Coruña se produce después del reciente desembarco de su matriz, SAIC, en Ferrol

Ep
28/07/2026 16:25

La marca de coches MG da a conocer este martes, 28 de julio, sus modelos en una jornada en Marineda City, en A Coruña, después del reciente desembarco de su matriz, el gigante chino de automoción SAIC, en Ferrol, en donde construirá una futura planta de eléctricos.

El MG Summer Experience 2026 muestra los modelos eléctricos de la marca, un 'roadshow' que está recorriendo la península ibérica durante cerca de 100 días, con escala en 33 ciudades de España y Portugal.

Expertos de la marca contestan a las preguntas de los usuarios sobre sistemas de propulsión eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, así como sobre cómo conseguir las ayudas del Gobierno.

FERROL (ESPAÑA), 09/07/2026.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i) durante su visita este jueves en Ferrol al grupo automovilístico SAIC, que concluye la descarga de su primera remesa de 700 vehiculos, paso previo para concretar la construcción de su primera fábrica europea. EFE/ Kiko Delgado

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De tal forma, se pueden probar modelos de la gama MG con diferentes tecnologías de propulsión. Están disponibles para pruebas modelos como los MG MG4, ZS Hybrid+ y HS PHEV.

También hay demostraciones en directo de tecnologías como el sistema Vehicle-to-Load (V2L), para mostrar cómo los vehículos eléctricos MG pueden alimentar dispositivos externos.

Antes de acudir, los interesados pueden registrarse gratuitamente para acceder a la exposición y reservar su plaza para el test drive en la web oficial del roadshow: www.driveyoursummer.com.

"MG es la marca de la gente, una de las preferidas de los clientes particulares en España. Sabemos que muchas personas tienen grandes dudas acerca de las diferentes tecnologías de electrificación. Y también necesitan que les expliquen bien las ayudas del Gobierno, cómo conseguirlas, qué puede hacer la marca para facilitarlas. Con esta iniciativa queremos acercar, explicar y permitir que prueben coches eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, para que puedan tomar la mejor decisión. También queremos mostrar al público cómo cuidamos a nuestros clientes y nos preocupamos por ellos, para que se sientan parte de la familia MG en España, que va camino de sumar 150.000 miembros", afirma el responsable de Marketing de MG España, José Antonio Galve.

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