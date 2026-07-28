Más música para el eclipse en A Coruña: Rosana actuará el 12 de agosto en Santa Margarita

Rosana, durante una entrevista en 2011 Pedro Puig

El 12 de agosto no sólo habrá gente por todos los rincones de A Coruña buscando el mejor lugar para ver el histórico eclipse total de sol, sino que también habrá música para acompañar la jornada en diferentes espacios de la ciudad. La última incorporación a este respecto es la cantautora Rosana, que ofrecerá un espectáculo especial en las horas previas al evento astronómico.

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Será en el parque de Santa Margarita, donde entre las 18.00 y las 20.00 horas ofrezca un show único que solo llevará a cabo en la urbe herculina. Y no será solo un concierto, sino que previamente participará en una charla con un experto en astronomía y, tras el recital, mantendrá un encuentro con el público.

La cantautora canaria regresa así a A Coruña en pleno mes de las Fiestas de María Pita, sumándose a una jornada en la que ya hay previstas también actuaciones como la de Los Satélites en la plaza de María Pita o la de Solardo en la cúpula del Matadero.

El espectáculo de Rosana en Santa Margarita será de acceso libre hasta completar el foro. Las previsiones son que se puedan reunir en el auditorio del parque entre 1.500 y 2.000 personas para disfrutar de esta oportunidad única, aunque deberán solicitar previamente una invitación.

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Precisamente, los últimos conciertos de la cantautora también miran al cielo, ya que se encuentra celebrando el 30 aniversario de su disco ‘Lunas rotas’.