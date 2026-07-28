Los sindicatos no descartan una huelga el día del eclipse en la hostelería de A Coruña

La plaza de María Pita abarrotada con cruceristas en las terrazas Quintana

El próximo 12 de agosto, el día del histórico eclipse total de sol, será una jornada en la que decenas de miles de coruñeses y de visitantes se echen a las calles para vivir de primera mano un acontecimiento único que no se volverá a vivir hasta dentro de más de un siglo.

Sin embargo, una jornada histórica puede tener su punto negativo. Y es que las centrales sindicales de CCOO, CIG y UGT aseguran que no descartan una huelga en la hostelería el mismo 12 de agosto.

En una nota, los sindicatos aseguran que abordarán públicamente este miércoles 29 la situación del convenio colectivo del sector en la provincia coruñesa. Las tres centrales aseguran que tras el fin del convenio y lo que tildan de falta de avances, no descartan "a convocatoria de folga no sector o próximo 12 de agosto".

Se trata de una jornada en la que se esperan decenas de miles de personas dispersas por diferentes puntos de la ciudad, como el Paseo Marítimo, O Parrote y La Marina, el entorno de la Torre de Hércules, el Monte San Pedro o Bens, entre muchos otros, para vivir una jornada histórica.