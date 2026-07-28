Los olmos del jardín de San Carlos disfrutan de su último verano

La estatua del brigadier Francisco de Mazarredo contempla el visible deterioro de los últimos seis olmos que llevan en los jardines de San Carlos desde hace más de un siglo Quintana

gual que en invierno se disfruta estando al sol, en verano viene bien una buena sombra. Desgraciadamente, es difícil de encontrarla en el jardín de San Carlos, donde los últimos olmos centenarios se resecan poco a poco, afectados por la grafiosis. Todo apunta a que, más pronto que tarde, será necesario talar la media docena de árboles que aún subsisten. Cuando eso ocurra, habrá desaparecido la olmeda más antigua de Europa.

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La plaga de la grafiosis es un hongo que transmite un escarabajo y que provoca que se estrangulen los conductos que llevan savia desde la copa a las raíces y, aunque existe tratamiento, sobre todo inyectar fungicida, esto no ha impedido que en los últimos años hayan desaparecido todos los olmos centenarios, en un proceso muy parecido al que han seguido las palmeras con el picudo rojo. A Coruña, por su posición en una esquina de la Península Ibérica, ha conseguido retrasar lo inevitable. Hasta ahora.

Miguel Lorenzo, portavoz del PP, denunció la semana pasada que el metrosidero de los Cantones está tan muerto “como los olmos”. Esta información no es exactamente cierta, porque los expertos consultados señalan que tanto el árbol de los Cantones como los olmos de San Carlos siguen vivos.

Tala de los trece olmos infectados en octubre de 2024, cuyos troncos y ramas fueron trasladados y destruidos Quintana

Mala señal

Sin embargo, estos últimos sí están condenados. Últimamente han comenzado a surgir pequeñas ramas verdes de la parte inferior del tronco y Carlos Franco, ingeniero forestal, señala que, en contra de lo que pudiera parecer, esto es mala señal. “Lo que ocurre es que la savia no llega ya a la copa, y por eso el árbol trata de hacer crecer ramas más cerca del suelo. Lo normal es que estén en alto, para captar luz del sol para la fotosíntesis”, aclara, al mismo tiempo que reconoce que la agonía todavía puede alargarse unos meses. “Es una enfermedad horrible para un árbol, porque no deja de soltar brotes verdes mientras se muere”, explica.

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La plaga se declaró en el jardín de San Carlos hace más de tres años, cuando el Ayuntamiento decidió cerrarlo al público para someterlo a una serie de tratamientos que podrían salvar a los olmos centenarios. En ese momento, todavía había 22 ejemplares que cubrían con sus ramas todo el recinto, y que habían sido plantados allí a principios del siglo XX.

Pero el intento de salvarlos fracasó y el Gobierno de Inés Rey hubo de recurrir a las talas y sustituir a los añosos árboles por otros ejemplares, transgénicos y especialmente resistentes a los hongos de la grafiosis importados de un vivero especializado en Van der Berk, en los Países Bajos. El Gobierno local era consciente del daño que suponía para el patrimonio arbóreo la desaparición de los olmos, pero no había posibilidad de plantar otros de igual tamaño, aunque buscó unos sustitutos lo más grandes posibles (lo que aumentó el precio).

Plantación de nuevos olmos transgénicos resistentes a la grafiosis en junio del año pasado Quintana

A medida que avanzaba el tiempo, y a pesar de que el Ayuntamiento continuó aplicando fungicida, los hongos seguían extendiéndose de árbol en árbol. El ingeniero forestal señala que, en un entorno urbano, los árboles sufren más que en uno natural, dado que se les somete a continuas podas y quizá eso debilitó a las plantas centenarias y facilitó la propagación del parásito. La entonces concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, aseguró en su día que “se probaron todos los tratamientos posibles e incluso experimentales, con el asesoramiento del mejor experto de España, Luis Gil”.

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A finales de 2024, llegó el peor momento: la Concejalía de Medio Ambiente ordenó la tala de 13 ejemplares de golpe, el grueso de la arboleda. Aquello cambió radicalmente el aspecto del considerado un jardín de estilo romántico inglés, donde se enterró a sir John Moore, muerto en la Batalla de Elviña de 1809. Se plantaron más olmos el año pasado, al tiempo que se trató de salvar a los restantes centenarios con tratamientos profilácticos, que han fallado.

Esa es, por lo menos, la opinión de Santiago Vázquez, presidente del grupo Hábitat, que comenta que “esos olmos están fatal, supongo que no tardaran mucho en talarlos”. Asegura que queda poca savia en ellos, aunque Franco matiza que árboles de ese porte son más resistentes que otros ejemplares jóvenes. Pero todo tiene un límite.