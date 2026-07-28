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Carril bici de los Cantones
A Coruña

Los nuevos Cantones siguen tomando forma: el carril bici ya tiene otro tramo operativo

Los ciclistas ya pueden circular entre el Colón y el Cantón Grande

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
28/07/2026 12:04

Los nuevos Cantones incorporan día a día los elementos distintivos que caracterizarán la imagen futura de esta céntrica zona de A Coruña. Después de farolas, bancos o marquesinas, ahora le ha tocado el turno al carril bici.

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Las obras que se están realizando en el entorno del Obelisco han ido terminando sus tramos, de tal manera que el carril bici ya tiene una parte operativa en esta zona, en concreto la que va desde el Teatro Colón hasta el Cantón Grande, a la altura de Primor.

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La remodelación entrará en las próximas semanas en una nueva etapa en la que se actuará entre la plaza de Mina y el Colón, y en la que se prevé que al finalizar las obras el asfalto de los Cantones se reduzca a la mitad.

Las previsiones apuntan a que hacia el final del otoño terminen las obras, que permitirán ver una nueva perspectiva del 'salón' de A Coruña.

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