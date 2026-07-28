Los nuevos Cantones incorporan día a día los elementos distintivos que caracterizarán la imagen futura de esta céntrica zona de A Coruña. Después de farolas, bancos o marquesinas, ahora le ha tocado el turno al carril bici.

El Ayuntamiento calcula que la reforma de los Cantones reducirá a la mitad la superficie de asfalto Más información

Las obras que se están realizando en el entorno del Obelisco han ido terminando sus tramos, de tal manera que el carril bici ya tiene una parte operativa en esta zona, en concreto la que va desde el Teatro Colón hasta el Cantón Grande, a la altura de Primor.

La nueva parada de autobuses del Obelisco empezará a funcionar este lunes Más información

La remodelación entrará en las próximas semanas en una nueva etapa en la que se actuará entre la plaza de Mina y el Colón, y en la que se prevé que al finalizar las obras el asfalto de los Cantones se reduzca a la mitad.

Las previsiones apuntan a que hacia el final del otoño terminen las obras, que permitirán ver una nueva perspectiva del 'salón' de A Coruña.