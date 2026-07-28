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A Coruña

La Xunta pone en marcha la demolición de 17 viviendas en el entorno del Chuac

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
28/07/2026 16:26
Obras del Nuevo Chuac
Obras del Nuevo Chuac
Javier Alborés
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La Comisión de Seguimiento de las Obras del Nuevo Chuac se reunió en la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña para evaluar el avance de las actuaciones realizadas y coordinar las que se acometerán de inmediato, informaron responsables de Infraestruturas y Sanidade. 

Al encuentro asistieron la delegada territorial, Belén do Campo; la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza; el gerente del Área Sanitaria de A Coruña-Cee, Luis Verde; la directora de Recursos Económicos del Sergas, Amparo Pouso, técnicos responsables de la infraestructura y una representación del Ayuntamiento de A Coruña.

Tras la comisión, se anunció la salida a licitación, por más de 50 millones, de la denominada Fase 2.1. Según avanzó la directora de la AXI, María Deza, se publicará “en los próximos días” e incluirá la demolición de diecisiete viviendas expropiadas situadas en el entorno del centro hospitalario, así como la excavación de alrededor de 800.000 metros cúbicos de material natural, que será reutilizado en otras actuaciones de obra pública, al Puerto de A Coruña o la Vía Ártabra. 

Además, Deza confirmó que en agosto comenzará la demolición de otras tres viviendas situadas en la calle Curramontes, una intervención necesaria para dar continuidad a las obras en curso

Durante la reunión también se hizo balance de las actuaciones ya finalizadas. Entre ellas destaca la demolición del antiguo Hotel de Pacientes, una actuación con una inversión superior a 1,2 millones de euros. La parcela, ya urbanizada, ha sido entregada al Sergas tras la reubicación de todos los servicios que ocupaban el inmueble. En cuanto a los accesos, la directora de la AXI recordó la demolición del viaducto sobre la AC-12 y que las obras avanzan conforme al calendario y, con los accesos provisorios funcionando con normalidad, la previsión de la Xunta es completar esta actuación en septiembre de 2027.

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Por su parte, el gerente del área sanitaria, Luís Verde, aseguró que las obras no están afectando a la actividad asistencial del Chuac. “Desde el punto de vista asistencial estamos llevando a cabo la actividad con absoluta normalidad”, afirmó, subrayando que tampoco se están registrando problemas relevantes en los accesos. 

Verde explicó además que en los dos últimos meses se han celebrado más de una veintena de reuniones entre el equipo redactor del proyecto y responsables de los distintos servicios hospitalarios para adaptar el diseño del futuro edificio a las necesidades reales de profesionales y pacientes. 

Respecto al desarrollo del conjunto, recordó que ya están en funcionamiento varias actuaciones correspondientes a la primera parte de la denominada fase cero, entre ellas los nuevos hospitales de día, la ampliación de la farmacia, una nueva UCI y una planta de hospitalización. 

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Asimismo, anunció que durante el próximo ejercicio entrará en funcionamiento la cuarta resonancia magnética del complejo y comenzarán las obras de la segunda parte de esa fase inicial, que incluirá nuevas áreas de rehabilitación cardíaca y respiratoria, la ampliación de reanimación y diálisis, así como mejoras en la atención a pacientes con lesión medular

Preguntado por la situación asistencial durante el verano, el gerente reconoció que la semana pasada se produjo un episodio de elevada presión en Urgencias, con más de 600 pacientes atendidos en un solo día y una tasa de ingresos superior al 7 %

Ante esa situación, el hospital activó camas inicialmente previstas para permanecer cerradas durante el periodo estival. 

No obstante, aseguró que actualmente el complejo sanitario ha recuperado la normalidad y continúa ajustando los recursos en función de la demanda asistencial.

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